Cresce la tensione tra Iran e Israele: attacco di droni di Hezbollah e preparativi militari

Dichiarazioni di Hezbollah



Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato che "l'attesa (israeliana) fa parte della punizione, della risposta e della battaglia che è anche psicologica". Queste parole evidenziano una strategia di tensione prolungata volta a destabilizzare ulteriormente Israele, oltre agli attacchi diretti già in corso.



Nuova leadership di Hamas



Nel frattempo, Yahya Sinwar, l'ideatore del massacro del 7 ottobre, è stato proclamato capo politico di Hamas, succedendo a Ismail Haniyeh, ucciso sei giorni fa a Teheran. La nomina di Sinwar è stata annunciata dal movimento di resistenza islamica Hamas come "un forte messaggio di resistenza" inviato a Israele. Questo cambio di leadership rappresenta una sfida diretta a Israele e una dimostrazione di resilienza e determinazione da parte di Hamas.



Escalation di violenza



L'attesa per una risposta iraniana all'assassinio della leadership di Hamas da parte di Israele si intensifica, con segnali di escalation militare e attacchi già in corso. Ieri droni di Hezbollah hanno colpito il nord di Israele, aumentando la preoccupazione per un conflitto più ampio nella regione.Secondo fonti statunitensi, l'Iran ha iniziato a spostare postazioni di lanciamissili e condurre esercitazioni militari dal fine settimana, indicando una possibile imminente risposta alle azioni israeliane. Tali movimenti suggeriscono una preparazione ad operazioni di maggior scala che potrebbero coinvolgere diversi attori regionali.