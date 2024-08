Arte, Roma: 'Il Mondo Unico di Yusufi'

ROMA - Pocket Art Studio presenta sopra la panca la capra campa sotto la panca la capra crepa Mostra Personale di Ferdan YUSUFI a cura di Barbara Berardicurti presentazione e testo critico di Giorgio Bertozzi.“Viaggio nelle Immagini create dell’artista con l’Intelligenza artificiale: Il Mondo Unico di Ferdan Yusufi”Benvenuti in un viaggio visivo senza precedenti, dove l’intelligenza artificiale si fonde con l’intuito creativo, dando vita a un’esplorazione straordinaria della vita stessa. Questo è il percorso, nella mostra di Ferdan Yusufi, dove il conformismo razionale cede il passo a un panorama di superiore straordinaria bellezza, saggezza e umorismo.La vita è una danza intricata tra alti e bassi, gioie e sfide. Ferdan Yusufi, con la sua maestria nell’impiego dell’ intelligenza artificiale riesce a catturare questa danza in modo unico e affascinante. Attraverso le immagini, Yusufi ci invita a riflettere sulla nostra esistenza, utilizzando la metafora / scioglilingua della capra e della panca come guida. La panca diventa il simbolo della nostra vita quotidiana, e la capra sopra rappresenta la resilienza e la vitalità che tutti portiamo con noi, mentre la capra sotto ci rammenta, saggiamente, la condizione di transitorietà della vita stessa.La mostra di Ferdan Yusufi è più di una semplice esposizione di immagini; è l’immersione in un mondo dove la tecnologia e la creatività convergono in un connubio senza tempo. Ogni immagine è il risultato di un processo articolato che unisce l’ingegno dell’intelligenza artificiale con l’ispirazione personale di Ferdan Yusufi. Questo binomio crea opere che sfidano il concetto stesso di normalità, invitandoci a riconsiderare la percezione comune della realtà.Le immagini di Yusufi esplorano le sfumature della vita quotidiana con un occhio attento e un tocco artistico unico. La sua abilità nell’indirizzare l’intelligenza artificiale, per catturare emozioni da storie con la complessità umana, è sorprendente. Ogni dettaglio, ogni sfumatura di colore, ogni angolo dell’immagine rivela un’intenzione creativa profonda e riflessiva.Nel suo lavoro, Yusufi rompe i confini tradizionali della produzione artistica, plagiando la tecnologia fino ad ottenere un livello completamente nuovo di espressione. Le immagini risultanti sono una testimonianza della sua capacità di cogliere l’invisibile, di dare vita a concetti impalpabili attraverso il linguaggio visivo. La mostra diventa così una finestra aperta su un mondo che sfugge alle definizioni comuni, un mondo dove estro, creatività e perseveranza si fondono in un abbraccio armonioso.La metafora della panca diventa il filo conduttore di questa esposizione, guidandoci attraverso la complessità delle emozioni e della sorte umana sottolineando la bellezza e la forza della transitorietà. Invitiamo ogni visitatore a esplorare la mostra con occhi aperti e cuori pronti ad essere ispirati. Le immagini di Yusufi diventano uno specchio della nostra stessa esistenza, un invito a contemplare, anche con l’occhio dell’ironia. la bellezza e l’unicità di ogni momento.Ferdan Yusufi, attraverso il suo lavoro, dimostra che l’intelligenza artificiale può essere uno strumento per esprimere: bellezza, gioia, dolore senza rassegnazione, leggerezza e profondità dell’ umana natura. Il tutto reso con modalità inusuali e inaspettate. La Capra di Ferdan Yusufi assume nelle tematiche sviluppate dall’autrice lo spessore di un eroe della mitologia, perennemente in lotta con la sorte, con gli dei, con i nemici ma anche con preziosi e spesso innamorati, compagni di percorso perché la vita appartiene a chi continua a vivere, sopra o sotto la panca. L’umorismo intrinseco alle sue creazioni aggiunge un elemento di leggerezza, invitandoci a sorridere mentre riflettiamo sulla serietà della vita.In conclusione, Ferdan Yusufi ci invita in un viaggio che supera i confini convenzionali dell’arte. La sua mostra è un’opportunità per immergersi in un mondo di creatività, saggezza e bellezza senza fine. Giorgio BertozziPocket Art Studio Via della Reginella, 11 Romada martedì 10 sabato 14 settembre 2024orari:11.00-13.00 16.00-19.00Inaugurazione e Cocktail ore 17 martedì 10 settembre 2024