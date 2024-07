Tensioni in Ucraina: continuano gli attacchi russi mentre leader mondiali si muovono

Drop of Light/Shutterstock

KIEV - La situazione in Ucraina continua a deteriorarsi con l'intensificarsi degli attacchi da parte delle forze russe in diverse regioni del paese. Secondo le informazioni fornite dall'Aeronautica militare, i russi hanno lanciato missili in varie aree ucraine. L'escalation è segnata anche dal decollo di un MiG-31K, un aereo capace di trasportare missili ipersonici Kinzhal, dal territorio russo.Nel frattempo, il premier ungherese Viktor Orban è giunto questa mattina in Cina definendo la sua visita come "Missione di pace 3.0". Prima di incontrare il presidente cinese Xi Jinping a Pechino, Orban ha espresso scetticismo su una possibile tregua in Ucraina prima dell'avvio di colloqui di pace. Le sue dichiarazioni riflettono un approccio cauto nel contesto delle crescenti tensioni tra Russia e Ucraina.In un'altra mossa significativa, il neo-ministro della Difesa britannico, Haeley, ha visitato Odessa annunciando nuovi aiuti militari per Kiev. Questa iniziativa è parte degli sforzi internazionali per sostenere l'Ucraina di fronte all'aggressione russa.Nel frattempo, il premier indiano Narendra Modi ha iniziato oggi la sua visita a Mosca. Il suo viaggio assume particolare rilevanza in un momento di crescente instabilità geopolitica, con l'India che cerca di bilanciare le sue relazioni con le potenze mondiali in mezzo alle turbolenze in Eurasia.La comunità internazionale rimane in allerta mentre si cercano soluzioni diplomatiche per mitigare la crisi in Ucraina e prevenire ulteriori escalation militari che potrebbero avere ripercussioni globali.