Spari contro Donald Trump durante un comizio a Butler, Pennsylvania: l'ex presidente ferito ad un orecchio

Butler, Pennsylvania - Momenti di panico durante un comizio di Donald Trump a Butler, Pennsylvania, quando l'ex presidente è stato colpito da un proiettile all'orecchio. Secondo lo staff di Trump, il tycoon "sta bene, è al sicuro" dopo esser stato medicato. Tuttavia, l'attacco ha provocato la morte di un partecipante e il ferimento di altre due persone.- L'aggressore, identificato come Mattew Crooks, è stato ucciso sul posto. Nel caos degli spari, Corey Comperatore, un ex capo dei vigili del fuoco di 50 anni, è rimasto ucciso. La sua identità è stata rivelata dal fratello attraverso un post su Facebook. Le indagini sono ora nelle mani dell'FBI, che sta cercando di ricostruire l'attacco e capire il movente dietro l'azione di Crooks, il quale si era appostato su un tetto per sparare.Diversi testimoni hanno riferito di aver visto un uomo muoversi da un tetto all'altro prima dell'attacco, segnalando la sua presenza alle forze dell'ordine che, però, non sono intervenute tempestivamente. Una foto pubblicata dal New York Times e le dichiarazioni di un medico presente al comizio confermano che i proiettili sono stati sparati dalla sinistra dell'ex presidente. Tra i sette e i dieci colpi esplosi, uno ha colpito mortalmente alla nuca un uomo sugli spalti.In un post sui social, Donald Trump ha ringraziato i suoi sostenitori per il loro supporto e ha affermato: "In questo momento è più importante che mai rimanere uniti e mostrare il nostro vero carattere di americani, rimanendo forti e determinati e non permettendo al male di vincere". Trump ha attribuito a Dio il merito di aver impedito che l'attacco avesse conseguenze ancora più gravi.- Le autorità locali hanno rivelato che Crooks aveva materiale esplosivo nella sua auto e, secondo fonti informate del New York Times, un altro ordigno è stato trovato nella sua abitazione. La scoperta di questo materiale ha sollevato ulteriori preoccupazioni e ha spinto le autorità a intensificare le indagini.