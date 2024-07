San Ferdinando di Puglia, rapina e sequestro di un camionista

SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Un camionista di circa quarant'anni, residente nel nord Barese, è stato vittima di una rapina e sequestro questa mattina intorno alle 12, mentre percorreva la statale 16 in direzione nord, nei pressi di San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani.Secondo il racconto del camionista, che lavora per un'azienda situata sulla strada che collega Trani ad Andria, quattro uomini armati a bordo di un'auto di grossa cilindrata lo hanno costretto a fermarsi. Il tir, che trasportava un carico di materiale ferroso destinato a Lucca, in Toscana, è stato bloccato dai rapinatori che, sotto la minaccia di una pistola, hanno costretto il conducente a scendere dal mezzo.Uno dei rapinatori ha preso il controllo del camion, mentre gli altri tre hanno sequestrato il camionista, rilasciandolo dopo un paio d'ore nelle campagne vicino alla provinciale per Mariotto, frazione di Bitonto (Bari).Il camionista, una volta liberato, ha chiamato il 112, il numero unico di emergenza, per chiedere aiuto. Gli agenti del commissariato di Bitonto sono intervenuti per recuperarlo. Al momento, il valore della merce trasportata, così come il mezzo pesante, rimangono sconosciuti.Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per rintracciare i responsabili e recuperare il carico rubato.