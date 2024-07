Rovigo ospita i festival "Settimana dei Diritti Umani" e "Voci per la Libertà - Una Canzone per Amnesty"

Una settimana di eventi

Oltre cinquanta eventi animeranno per un’intera settimana il comune veneto, rendendolo un simbolo di pace e diritti umani attraverso l'arte e la cultura. Questa manifestazione multidisciplinare è frutto della collaborazione di oltre 40 associazioni, cooperative e realtà culturali locali. Il programma, svelato il 5 luglio durante l’anteprima del festival, culminerà dal 19 al 21 luglio con "Voci per la Libertà".

Dichiarazioni degli organizzatori

“La manifestazione parte dall’idea di arte come strumento di formazione educativa per una cultura universale dei diritti umani – ha dichiarato Michele Lionello, direttore artistico del festival – ponendo l’attenzione su numerosi temi di scottante attualità. Un festival sempre più necessario, considerando i conflitti, le problematiche ambientali, le discriminazioni di genere, l’immigrazione e le condizioni delle carceri. Un grande ringraziamento va a tutti i sostenitori e i partner della manifestazione, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile”.

Collaborazioni e sostegni

La "Settimana dei Diritti Umani" è resa possibile grazie al Comune di Rovigo, alla Circoscrizione Veneto – Trentino Alto Adige di Amnesty International Italia, al Centro servizi di Volontariato Padova e Rovigo, e ai sindacati CGIL Rovigo, CISL Padova e Rovigo, UIL Rovigo. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in collaborazione con la Fondazione Rovigo Cultura e le aziende ASM SET, Coop Alleanza 3.0, Banca Etica e Banca Annia. Media partnership ufficiale Rai Radio1.

Programma dettagliato

Il festival sarà inaugurato lunedì 15 luglio alle 17 nei giardini delle Due Torri, con una performance musicale e letture tratte dal libro “Matteotti nella memoria cantata”. Seguiranno una serie di dibattiti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche, che si susseguiranno per tutta la settimana.

Novità dell’Edizione

Due sono le novità di questa seconda edizione della “Settimana dei Diritti Umani”. Ogni giorno alle 18.30 ci sarà spazio per lo sport e l'inclusione con “Giochi oltre le barriere”, che includeranno attività come il Baskin con Rhodigium Basket e il Ping Pong con Tennistavolo Rovigo. Al Cinema Teatro Duomo, ogni sera alle 21, saranno proiettati film e documentari in tema.

Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty

La 27a edizione di "Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty" si svolgerà negli ultimi tre giorni del festival. Tra i partecipanti e ospiti spiccano nomi come Diodato, Erica Mou, Patrizia Laquidara e Omar Pedrini. Domenica 21 luglio, Diodato sarà premiato come vincitore del Premio Amnesty International Italia, sezione Big, per la sua canzone "La mia terra".

Conclusioni

Tutti gli eventi del festival sono ad ingresso libero, offrendo un'opportunità unica di riflessione e intrattenimento per il pubblico. Per maggiori informazioni e il programma completo degli eventi, è possibile visitare il sito www.settimanadeidirittiumani.it.