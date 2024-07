Rally, Liburdi è secondo assoluto al Roma Capitale CRZ

Due appuntamenti nel weekend di Motor Valley Racing Division con il Rally di Roma Capitale a recitare il ruolo di assoluto protagonista, in virtù della caratura di un palcoscenico che ha portato in campo i migliori attori del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally oltre che quelli in lotta per la Coppa Rally ACI Sport. Due appuntamenti nel weekend di Motor Valley Racing Division con il Rally di Roma Capitale a recitare il ruolo di assoluto protagonista, in virtù della caratura di un palcoscenico che ha portato in campo i migliori attori del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally oltre che quelli in lotta per la Coppa Rally ACI Sport.





Proprio nell'ambito dell'evento dedicato all'ottava zona la scuderia con base a Modena ha potuto contare su uno Stefano Liburdi in ottimo stato di forma, nonostante i postumi dello sfortunato epilogo del Salento, con Valerio Silvaggi sulla Hyundai i20 Rally2 di Friulmotor.





Il pilota di Ceccano, dopo essere stato in lizza per il primato nella frazione del Sabato con soli 4”1 a separarlo dalla leadership, finiva vittima di una condotta di gara troppo cauta sul terzo impegno di giornata, quello corso in notturna, aprendo un divario incolmabile che, durante la Domenica, lo portava a gestire al meglio la seconda posizione assoluta.





Un risultato che, unito al secondo in gruppo RC2N ed in classe R5 - Rally2, gli permette di sfruttare al meglio il coefficiente maggiorato in chiave CRZ, qui a quota 2, incassando punti pesanti anche in ambito di Michelin Trofeo Italia e di R Italian Trophy.





"Gara difficile" racconta Liburdi "perchè affrontavamo sei prove speciali diverse, una dall'altra, ed arrivando dall'incidente del Salento non è stato facile trovare subito il ritmo. Al Sabato siamo partiti bene, eravamo in lotta per l'assoluta, ma sulla terza sono riemersi i fantasmi del passato perchè qui, nel 2023, abbiamo accusato una doppia foratura che ci ha portato al ritiro. Siamo stati troppo cauti ed abbiamo incamerato un distacco importante che ci siamo portati dietro per tutta la Domenica. Va comunque bene così. Grazie a tutta la Friulmotor, a Valerio Silvaggi, a Motor Valley Racing Division ed a tutti i nostri partners".





Si chiude con un ritiro, per scelta propria al termine della penultima speciale, il Rally di Salsomaggiore Terme di Roberto Maddalosso, alle note l'immancabile Roberto Segato. Il pilota di Albignasego, a bordo di una Renault Clio Rally5 curata da PR2 Sport, si rendeva protagonista di una bella rimonta, passando dal settantunesimo posto della speciale inaugurale del Sabato al cinquantasettesimo del crono numero sei della Domenica, viaggiando attorno alla metà della classifica di categoria, tra l'ottava e la nona piazza, fino al momento dello stop.





"Era la prima volta che correvo a Salsomaggiore Terme" racconta Maddalosso "e devo dire che è stato davvero un bel rally, ben organizzato, con strade alle quali non ero più abituato. Tanti taglia e sporco con i quali ho iniziato a prendere confidenza solamente alla Domenica mattina. Il caldo, davvero torrido, mi ha provato fisicamente, soprattutto in alcune lunghe attese nate per disavventure altrui. Sulla penultima ci siamo presi due o tre rischi importanti quindi ho preferito fermarmi, evitando di commettere qualche errore che sarebbe potuto essere molto pesante. Grazie a tutta la PR2 Sport, a Motor Valley Racing Division, a Roberto ed ai partners".