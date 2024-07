Principali donatori Democratici bloccano 90 milioni di dollari a 'Future Forward' finché Biden rimane in corsa

Alcuni dei principali donatori democratici hanno annunciato al più grande super Pac pro-Biden, 'Future Forward', che congeleranno circa 90 milioni di dollari finché il presidente Joe Biden rimane in corsa per le elezioni del 2024. La notizia, riportata dal New York Times, arriva in un momento critico per la campagna del presidente, già segnata da alcune gaffe e dalla mancanza di endorsement da parte dei leader del partito.

Gaffe di Biden al Vertice Nato

Ieri, Biden è stato protagonista di due nuove gaffe durante la conferenza stampa al termine del vertice Nato, confondendo il presidente ucraino Zelensky con il leader russo Putin e riferendosi alla vicepresidente Kamala Harris come "vicepresidente Trump". Questi errori hanno ulteriormente alimentato le preoccupazioni riguardo alla sua idoneità a gestire un secondo mandato.

Investimenti di 'Future Forward'

'Future Forward' è stato designato dalla campagna di Biden come il principale comitato elettorale per la raccolta fondi nelle prime fasi della corsa al 2024. Finora, il super Pac ha annunciato di aver investito ben 250 milioni di dollari in pubblicità televisive e online, che inizieranno ad essere trasmesse alla fine della Convenzione Nazionale Democratica il mese prossimo. Tuttavia, la decisione di bloccare una parte significativa di queste donazioni rappresenta una risposta diretta alla percezione di una scarsa performance del presidente, specialmente nei dibattiti contro Donald Trump.

Il leader dei Dem alla Camera non supporta Biden

A complicare ulteriormente la situazione per Biden, la Cnn ha riferito che, durante un incontro recente, il leader dei democratici alla Camera, Hakeem Jeffries, non ha offerto il suo endorsement al presidente. Questo mancato sostegno da parte di un leader di spicco del partito evidenzia le divisioni interne e la mancanza di fiducia nella capacità di Biden di vincere le elezioni del 2024.

Implicazioni per la campagna di Biden

La decisione dei donatori di bloccare i fondi e la mancanza di endorsement da parte di Jeffries potrebbero avere ripercussioni significative sulla campagna di Biden. Il presidente dovrà affrontare non solo le critiche esterne ma anche il crescente scetticismo all'interno del suo stesso partito. Mentre 'Future Forward' continua a prepararsi per la fase cruciale della campagna elettorale, l'incertezza riguardo al sostegno finanziario e politico potrebbe influenzare notevolmente le strategie future e l'efficacia della campagna di Biden.