Presidenziali Usa: Biden difende la sua candidatura per il secondo mandato

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha difeso con fermezza la sua candidatura per un secondo mandato durante un’intervista rilasciata ad ABC News, considerata una delle più importanti della sua carriera politica. "Nessuno è più qualificato di me per la presidenza o per vincere queste elezioni," ha dichiarato Biden nell'intervista, che è durata venti minuti. Nonostante i sondaggi diano un vantaggio al suo rivale Donald Trump a livello nazionale e negli Stati chiave, Biden ha affermato che la competizione è "testa a testa".Quando gli è stato chiesto se avesse mai visto un presidente vincere la rielezione con un indice di approvazione del 36%, Biden ha risposto: "Non credo a questo numero. Le nostre rilevazioni indicano altro. Ricordo che nel 2020 dicevano che non potevo vincere". Di fronte alle difficoltà crescenti nel 2024, ha replicato: "Non quando si corre contro un bugiardo patologico. Tutte le rilevazioni indicano che è un testa a testa. Non penso che ci sia nessuno più qualificato di me per essere presidente e vincere la corsa. Sono il più qualificato".Incalzato da George Stephanopoulos sui timori riguardanti la sua salute e la sua età, Biden ha rassicurato: "Sono ancora in buona forma, nessuno ha detto che ho bisogno di test neurologici e cognitivi". Ha poi aggiunto: "Ho un test cognitivo ogni singolo giorno. Ogni giorno faccio quel test, tutto quello che faccio".Riferendosi al dibattito del 27 giugno con Donald Trump, Biden ha ammesso la responsabilità per la sua performance deludente, spiegando che in quell’occasione non si sentiva bene a causa di un brutto raffreddore. "È stata esclusivamente colpa mia, di nessun altro. Non ho ascoltato il mio istinto," ha detto, descrivendo l’episodio come "un brutto episodio".Biden ha escluso categoricamente l’ipotesi di ritirarsi dalla corsa elettorale: "Lo farei solo su intervento divino, se il Signore Onnipotente scendesse e dicesse 'Joe, esci dalla corsa', io uscirei dalla corsa, ma lui non scenderà".Il presidente ha dunque riaffermato la sua determinazione a proseguire nella competizione elettorale, convinto delle sue capacità di guidare il paese per un secondo mandato.