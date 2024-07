Nyt: Biden valuta il ritiro della candidatura per la Casa Bianca

Il presidente Joe Biden sta considerando la possibilità di proseguire la sua candidatura per le elezioni presidenziali del 2024. Secondo quanto riportato dal New York Times, Biden avrebbe confidato a un suo alleato di essere consapevole delle difficoltà nel convincere il pubblico della sua capacità di continuare a lavorare. Tuttavia, Andrew Bates, portavoce della Casa Bianca, ha smentito con fermezza queste affermazioni definendole "assolutamente false". Bates ha dichiarato su X (precedentemente noto come Twitter): "Se il New York Times ci avesse concesso più di sette minuti per commentare lo avremmo detto".In giornata, Biden ha cercato di giustificare la sua performance nel dibattito televisivo con Donald Trump, che ha sollevato preoccupazioni tra i Democratici. Durante una raccolta fondi in Virginia, Biden ha ammesso di aver affrontato il dibattito in condizioni di estremo affaticamento a causa di numerosi viaggi internazionali. "Non sono stato intelligente – ha detto – Ho deciso di viaggiare intorno al mondo un paio di volte poco prima del dibattito... Non ho ascoltato il mio staff... E poi mi sono quasi addormentato sul palco". Biden ha chiarito che questa è una spiegazione, non una scusa.Non tutti i membri del Partito Democratico sono convinti della versione di Biden. Alcuni, come Julián Castro, ex ministro per l'Edilizia abitativa nell'amministrazione Obama e sfidante di Biden nel 2020, sostengono che Biden dovrebbe ritirarsi e fare spazio a Kamala Harris come candidata principale. Castro ha dichiarato a MSNBC: "Sì, penso che i democratici farebbero bene a trovare un candidato diverso".Anche Jared Golden, deputato democratico centrista, ha espresso il suo scetticismo, prevedendo una sconfitta del partito nelle elezioni autunnali. Golden ha affermato in un editoriale: "Anche se non ho intenzione di votare per lui, Donald Trump vincerà". Ha aggiunto di rifiutarsi di partecipare a una campagna basata sulla paura che Trump metta fine al sistema democratico americano.Secondo fonti come Fox e Newsweek, citate da Reuters, sarebbero almeno 25 i deputati democratici pronti a chiedere a Biden di ritirarsi se continuerà a mostrare segni di debolezza nei prossimi giorni. L'attenzione è concentrata sull'intervista di Biden a ABC per valutare come gestirà una rapida successione di domande.