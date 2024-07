L’utilità delle nuove tecnologie nelle cantinette vino

Le nuove tecnologie in ambito di refrigerazione riescono a sorprendere per utilità, soprattutto quando queste possono essere applicate con successo per una migliore conservazione di bibite e cibo. Nello specifico, però, è importante dare un’occhiata a come la modernizzazione permetta di godere di una cantinetta vino in grado di raffigurare al meglio, proprio perché la conservazione del vino è una vera e propria scienza esatta, da rispettare in ogni suo aspetto affinché il vino non si guasti. Le nuove tecnologie in ambito di refrigerazione riescono a sorprendere per utilità, soprattutto quando queste possono essere applicate con successo per una migliore conservazione di bibite e cibo. Nello specifico, però, è importante dare un’occhiata a come la modernizzazione permetta di godere di una cantinetta vino in grado di raffigurare al meglio, proprio perché la conservazione del vino è una vera e propria scienza esatta, da rispettare in ogni suo aspetto affinché il vino non si guasti.





Molti lettori penseranno che un frigorifero valga l’altro e che il vino possa essere conservato tranquillamente senza dover fare affidamento su apparecchi aggiuntivi. In realtà, le cose stanno molto diversamente. Basti pensare innanzitutto alla differenza che passa tra il conservare un vino bianco e uno rosso. Naturalmente, come molti sapranno, il vino bianco ha una conservazione migliore a refrigerazione inferiore, mentre invece quello rosso può sopportare anche una temperatura un po’ più alta. Un frigorifero classico, però, non dispone nella maggior parte dei casi di zone con temperature differenti.





Cosa che, invece, una moderna cantinetta vino incasso è in grado di proporre. Proprio queste ultime non solo hanno tecnologie adeguate per la corretta conservazione di diverse tipologie di vino, ma si rivelano anche estremamente eleganti grazie alla loro costruzione che potremmo definire “a scomparsa”. Inserite in mobili, mostrano solo la parte frontale, generalmente in vetro e leggermente illuminata da luci LED che non influiscono sulla qualità del vino all’interno.





Tecnologia anti UV





I raggi ultravioletti sono dannosi non solo per gli esseri umani, ma anche il vino ne risente. Infatti, non a caso la conservazione prevede sempre il posizionamento in luoghi freschi, bui e con un certo livello di umidità. Si pensa erroneamente che posizionando la bottiglia di vino in un armadio, questa riposi al meglio ma la verità è che il calore che si sviluppa non è regolabile. D’estate il tappo in sughero potrebbe seccarsi, soprattutto se la bottiglia è tenuta in posizione verticale. Quindi, dove mettere la bottiglia? L’unica soluzione è appunto quella di una cantinetta vino, poiché non tutti dispongono di una vera e propria cantina da utilizzare per le proprie bottiglie di vino.

Le moderne cantinette hanno un vetro frontale anti UV, quindi anche se sembra trasparente, i raggi solari dannosi non lo attraversano, pertanto la bottiglia resta sempre al sicuro. Le proprietà organolettiche del vino restano così imperturbate, garantendovi sempre la miglior bevanda all’apertura. Che avvenga dopo poco tempo dall’acquisto o che avvenga anche a distanza di mesi o anni, dopo una corretta affilatura.





Consumi energetici ridotti





Ovviamente, le tecnologie con cui sono costruite sono pensate anche per ridurre ai minimi termini i consumi. Una cantinetta vino deve essere infatti sempre collegata alla corrente elettrica. Questo potrebbe comportare un dispendio di energia elettrica superiore alle aspettative. Optando però per tecnologie di alta qualità, questo fattore viene attenuato. Non dovrete preoccuparvi di pagare il sovrapprezzo in bolletta, ma diventa altresì necessario scegliere prodotti adeguatamente progettati da esperti del settore. Le moderne tecnologie, quindi, sono al servizio del buon vino.