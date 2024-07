Lotta allo spaccio: 11 arresti dei Carabinieri nei quartieri di Roma

Arresti al Quarticciolo

ROMA - In un’operazione massiccia contro il traffico di droga, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 11 persone, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma. Gli arrestati sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli interventi si sono svolti nei quartieri centrali e periferici della capitale, con una particolare concentrazione di attività nelle aree del Quarticciolo e Tor Tre Teste.

Nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Compagnia Casilina hanno arrestato sette persone. Durante le operazioni, sono state sequestrate 125 dosi di sostanze stupefacenti. Questo intervento ha rappresentato uno dei punti salienti dell'operazione, dimostrando un'azione mirata e coordinata delle forze dell'ordine per contrastare il traffico di droga in uno dei quartieri più problematici della città.

Operazioni a Tor Tre Teste

In via Manfredonia, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno condotto un servizio di osservazione che ha portato all'arresto di un 19enne e di una 25enne che fungeva da vedetta. Gli arrestati sono stati trovati a occultare stupefacenti in una cavità di un muro vicino, dove sono state recuperate 44 dosi di cocaina e crack. Con modalità simili, in via Molfetta, altre due persone, un 39enne e un 23enne, sono state arrestate mentre cedevano dosi di droga in cambio di denaro. Un altro individuo, di origine straniera, è stato arrestato nello stesso luogo mentre prelevava stupefacenti da un nascondiglio ricavato in un arbusto, da cui sono state recuperate 10 dosi di crack.

Ulteriori arresti

Qualche giorno dopo, i Carabinieri della Stazione Tor Tre Teste hanno arrestato un 36enne che ha tentato di fuggire alla vista dei militari in via Manfredonia. Dopo un inseguimento, è stato bloccato e trovato in possesso di 29 dosi di crack e 200 euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività illecita. Al Quarticciolo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina hanno arrestato un uomo sorpreso a cedere stupefacenti prelevati da un cespuglio. Sono state recuperate 31 dosi di cocaina e una di crack.

Interventi della Compagnia Montesacro

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro, attraverso una mirata attività investigativa, hanno arrestato un 59enne in possesso di cocaina, hashish, semi di marijuana e 1050 euro in contanti. Ulteriori operazioni condotte dalla stessa compagnia hanno portato all'arresto di un 62enne, un 28enne e un 21enne, trovati in possesso di diverse dosi di droga durante controlli stradali in via Capraia, via Francesco Calasso e viale Jonio.

Fase delle indagini

Tutti gli arresti sono stati convalidati. È importante precisare che i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva. Le forze dell'ordine continuano a monitorare attentamente le attività illecite per garantire la sicurezza nei quartieri di Roma.