L’intensa estate di Monteverro: dall’Orbetello Piano Festival a Capalbiolibri, da Capalpioévino al Premio internazionale di Capalbio

Da sempre Monteverro, cantina gioiello di Capalbio, dolcemente adagiata sulle colline che guardano alla Costa d'argento, si fa paladina di eventi trasversali che parlano linguaggi diversi da quello strettamente enoico. L'estate 2024 inizia sotto il segno della musica con l'Orbetello Piano Festival, manifestazione di musica classica dedicato al principe degli strumenti, il pianoforte, in programma dal 21 giugno al 4 agosto. Monteverro – sponsor dell'evento in occasione dell'inaugurazione e il 12 luglio – mette a disposizione il Vermentino 2023, un vino capace di conquistare il palato grazie ai vibranti toni agrumati e freschi. Da sempre Monteverro, cantina gioiello di Capalbio, dolcemente adagiata sulle colline che guardano alla Costa d'argento, si fa paladina di eventi trasversali che parlano linguaggi diversi da quello strettamente enoico. L'estate 2024 inizia sotto il segno della musica con l'Orbetello Piano Festival, manifestazione di musica classica dedicato al principe degli strumenti, il pianoforte, in programma dal 21 giugno al 4 agosto. Monteverro – sponsor dell'evento in occasione dell'inaugurazione e il 12 luglio – mette a disposizione il Vermentino 2023, un vino capace di conquistare il palato grazie ai vibranti toni agrumati e freschi.





La freschezza del Vermentino 2023 sarà protagonista anche di CapalbioLibri, l'evento che sperimenta e ricerca nuovi modi per promuovere i libri e la lettura. Inaugurata nel 2007 e promossa dall'Associazione "Il piacere di leggere" con il patrocinio del Comune di Capalbio e della Fondazione Capalbio, questa XVIII si terrà dal 29 luglio al 3 agosto, con la partecipazione di autori illustri e appassionati bibliofili, all'ombra della piccola Atene.





Mentre il Premio internazionale Capalbio Piazza Magenta – con l'obiettivo di valorizzare il lavoro artistico di traduttori e traduttrici italiani, per sottolineare la loro importanza e promuoverne il riconoscimento e l'apprezzamento – vedrà come protagonista enoico il Terra di Monteverro, annata 2019: un rosso audace ed elegante, dall'allure vivace e impertinente. Si distingue per la sua piacevolezza accattivante, la struttura e l'intensità. Estremamente godibile, regala aromi della macchia mediterranea e note fruttate; parla un lessico emozionale, olfattivo e degustativo ricco e sempre diverso.





Infine, CapalbioèVino – associazione culturale senza fini di lucro volta a promuovere il territorio viticolo capalbiese – organizza la VII edizione dell'omonimo evento il 29 giugno. Qui protagoniste sono proprio le realtà vinicole che raccontano il terroir in questo lembo di terra della Toscana del sud, attraverso i suoi tanti vini di eccellenza, tra cui spiccano le etichette Monteverro: il fresco e brioso Vermentino 2023 l'ardito e spavaldo Verruzzo 2022 e l'audace ed elegante Terra di Monteverro 2020.





Chiude l'agenda il 25 settembre, quasi a ridosso dell'imminente autunno, l'evento Seminario a Capalbio: letteratura e mistica come varchi d'accesso alla realtà integrale, promosso dalla neonata Accademia di Carige – Centro studi di letteratura esperienziale, si tratta di una giornata di studio tra scrittori, professori, intellettuali e filosofi che intende indagare l'incontro con l'altamente significativo e la sua dicibilità e che si soffermerà anche sul rapporto tra conoscenza, estasi ed ebbrezza (e dunque enologia). Monteverro sarà protagonista dell'aperitivo con il Vermentino 2023 e il Verruzzo (magnum).





L'estate 2024 di Monteverro sarà quindi ricca di eventi e incontri culturali, confermando il suo ruolo di promotrice di iniziative che spaziano dalla musica alla letteratura, dall'arte al vino. La presenza costante delle etichette Monteverro testimonia la volontà di intrecciare il mondo dell'enologia con quello delle arti e della cultura. Grazie a questa sinergia, la cantina valorizza il territorio e i suoi prodotti e contribuisce anche a creare un dialogo armonioso tra mondi differenti, rendendo ogni evento un'esperienza unica.





INFORMAZIONI: