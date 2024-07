Kim Jong-un invia 5,2 milioni di munizioni alla Russia

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato alla Russia container in grado di contenere circa 5,2 milioni di proiettili d'artiglieria e decine di missili balistici a corto raggio. Lo ha affermato il ministro della Difesa sudcoreano, Shin Won-sik, in un'intervista al quotidiano nipponico Yomiuri. Questa operazione evidenzia il rafforzamento delle relazioni tra Pyongyang e Mosca in un momento di crescenti tensioni globali.La Russia sta aumentando il numero delle sue forze nell'oblast di Zaporizhzhia, dislocando almeno 2.000 soldati in più nelle ultime settimane. Dmytro Lykhovii, portavoce del gruppo di forze ucraino Tavria, ha dichiarato alla televisione nazionale che, sebbene vi sia stato questo incremento, non ci sono ancora indicazioni che la Russia si stia preparando per un'altra offensiva nella zona. La situazione rimane tesa e sotto costante monitoraggio da parte delle forze ucraine.Nelle prime ore di oggi, le difese aeree russe hanno abbattuto tre droni ucraini nella regione di confine di Belgorod. Nel sud dell'Ucraina, una donna è rimasta uccisa in un bombardamento russo che ha colpito Kherson questa notte. La notizia è stata riferita dal capo dell'amministrazione militare locale, sottolineando l'ennesimo episodio di violenza che continua a colpire i civili nel conflitto in corso.