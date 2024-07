Joe Biden positivo al Covid: annullato appuntamento a Las Vegas

WASHINGTON - Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è risultato positivo al Covid-19. A seguito del risultato del test, Biden ha annullato un appuntamento a Las Vegas ed è rientrato nella sua residenza a Rehoboth Beach, nel Delaware, dove rimarrà in autoisolamento. "Mi sento bene", ha dichiarato il Presidente, mostrando il pollice in alto ai giornalisti prima di salire sull'Air Force One per tornare a casa.

Il test positivo è stato riscontrato al termine del primo degli eventi in programma nella città del Nevada. In risposta, a Biden è stata immediatamente somministrata una dose di farmaco antivirale. La Casa Bianca ha comunicato che il Presidente presenta "sintomi lievi" alle vie respiratorie superiori, con tosse e mal di testa.

L'annuncio di Murguía prima della conferma ufficiale

Janet Murguía, presidente e CEO di UnidosUS, ha annunciato la positività al Covid del Presidente prima della conferma ufficiale da parte della Casa Bianca. Murguía avrebbe dovuto ospitare la visita di Biden e ha informato i partecipanti dell'evento della situazione: "Ero al telefono con il presidente Biden che ha voluto condividere la sua profonda delusione per non aver potuto unirsi a noi questo pomeriggio. Il presidente è stato a molti eventi, come tutti sappiamo, ed è appena risultato positivo al Covid", ha detto Murguía ai partecipanti in attesa dell'arrivo di Biden.

I dubbi di Pelosi sulla vittoria di Biden

Nel frattempo, la CNN ha fatto trapelare la notizia di un incontro tra Nancy Pelosi e Joe Biden. L'ex speaker democratica della Camera avrebbe riferito al Presidente che i sondaggi indicano difficoltà nella sua rielezione e che non riuscirà a conquistare la Camera. Secondo la CNN, Pelosi ha espresso preoccupazione riguardo alle prospettive elettorali di Biden, suggerendo che potrebbe non avere il supporto necessario per vincere le prossime elezioni.