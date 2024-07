Interruzione di rete di massa: problemi informatici colpiscono servizi globali

Un grave problema informatico sta attualmente causando disservizi su scala mondiale, con un'interruzione di rete di massa che ha colpito diversi settori cruciali tra cui il trasporto aereo, le banche e i media broadcaster. Tra le aree più colpite, lo stato americano dell'Alaska ha segnalato che i suoi servizi di emergenza sono stati compromessi, mentre si registrano casi di paralisi della Borsa di Londra.L'Australia sta subendo gravi disagi: voli bloccati, caos alle casse dei supermercati e reti televisive in difficoltà a causa del malfunzionamento di autocue, grafici e computer. Anche altre nazioni stanno affrontando problemi simili, con conseguenze che si propagano rapidamente a livello globale.Al momento, la causa dell'interruzione non è chiara, sebbene molti dei soggetti interessati abbiano collegato il problema ai sistemi operativi per PC di Microsoft. La situazione ha raggiunto una criticità tale che le principali compagnie aeree statunitensi, tra cui American Airlines, United e Delta, hanno richiesto alla FAA (Federal Aviation Administration) di implementare uno stop globale a terra per tutti i voli. Questa richiesta è stata avanzata a causa di problemi di comunicazione che si sono manifestati meno di un'ora dopo la risoluzione di un'interruzione dei servizi cloud di Microsoft che aveva colpito diversi operatori low cost.Non è ancora chiaro se la richiesta di fermare i voli sia direttamente collegata all'interruzione precedente del cloud di Microsoft, ma la coincidenza temporale ha sollevato preoccupazioni tra le autorità e i gestori dei servizi. La situazione è in continua evoluzione e le indagini sono in corso per determinare l'origine esatta del problema e ripristinare la normalità il più rapidamente possibile.