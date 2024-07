Incidente mortale sulla SS16 a Bari: perde la vita un 39enne

BARI - Nella notte, la Strada Statale 16 è stata teatro di un tragico incidente. Pierluigi Mazio, 39 anni, dipendente del comune di Modugno, ha perso la vita in un incidente motociclistico. Il sinistro è avvenuto in direzione nord, precisamente tra l’entrata per Mungivacca e il distributore Ip.Secondo le prime ricostruzioni, Mazio avrebbe perso il controllo della sua moto per ragioni ancora da chiarire. L’impatto è stato fatale: il corpo dell’uomo è stato ritrovato a circa 150 metri dal mezzo, segno della violenza dell'incidente.Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi del caso e ha avviato le indagini per determinare le cause esatte dell’accaduto. La dinamica dell’incidente resta ancora incerta, e le autorità stanno lavorando per ricostruire i fatti.L’incidente ha lasciato sgomenta la comunità di Modugno, dove Mazio era conosciuto e stimato. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per il comune e per tutti coloro che lo conoscevano.