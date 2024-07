Gusto e genuinità si incontrano nei nuovi Alpen Joghurt pesca e ciliegia di Latteria Vipiteno

Photo credits: fonte Studio Monika Carbonari

Un connubio perfetto tra la cremosità dello yogurt e la dolcezza succosa della frutta, che regala una sensazione di freschezza e benessere ad ogni assaggio. Un connubio perfetto tra la cremosità dello yogurt e la dolcezza succosa della frutta, che regala una sensazione di freschezza e benessere ad ogni assaggio.





Il Latte Fieno, riconosciuto dal marchio europeo STG (Specialità Tradizionale Garantita), è un latte speciale ottenuto da bovine alimentate esclusivamente con fieno, cereali e legumi ricchi di minerali, senza l'utilizzo di mangimi insilati (fermentati) e OGM. Questa alimentazione tradizionale e diversificata conferisce al latte un gusto unico, ricco di aromi e di preziose proprietà nutritive.





Gli Alpen Joghurt sono ideali per iniziare la giornata con una colazione sana e ricca di gusto, per una pausa rigenerante durante la giornata o come dessert leggero dopo i pasti. La loro consistenza cremosa e il loro sapore fruttato conquistano il palato di grandi e piccini.





Disponibili nel pratico vasetto di vetro da 150 g con tappo richiudibile, gli Alpen Joghurt si conservano in frigorifero e possono essere gustati in qualsiasi momento della giornata, mantenendo inalterata la loro freschezza e bontà.





Oltre ai nuovissimi gusti pesca e ciliegia, la linea Alpen Joghurt di Latteria Vipiteno vanta una varietà di gusti classici per soddisfare ogni palato: dal fresco frutti di bosco alla dolce fragola, dal deciso caffè al solare limone, dall'intrigante miele e melissa alla delicata vaniglia, per finire al bianco o magro per gli amanti della semplicità o attenti alla linea.