Energia solare, arriva la rivoluzione dei pannelli bifacciali

BAGNOLI DI SOPRA (PD) – Sono stati lanciati anche in Italia i nuovi pannelli fotovoltaici bifacciali, una soluzione tecnologica all'avanguardia che promette di rivoluzionare il mercato e di portare significativi vantaggi ai consumatori. – Sono stati lanciati anche in Italia i nuovi pannelli fotovoltaici bifacciali, una soluzione tecnologica all'avanguardia che promette di rivoluzionare il mercato e di portare significativi vantaggi ai consumatori.





I pannelli fotovoltaici bifacciali, lanciati dalla Gizeta, rappresentano infatti un'importante evoluzione rispetto ai tradizionali moduli solari.





Questo perché grazie alla loro capacità di catturare la luce solare su entrambi i lati, questi pannelli offrono una potenza nettamente superiore e riducono drasticamente le perdite energetiche.





Questo si traduce in una produzione di energia più efficiente e costante, anche in condizioni di luce diffusa o riflessa.





Risparmio in bolletta per i clienti





L'innovazione tecnologica introdotta dalla Gizeta non solo contribuisce a un futuro più sostenibile, ma permette anche ai suoi clienti di ottenere risparmi significativi sulle bollette energetiche.

La maggiore efficienza dei pannelli bifacciali garantisce perciò un ritorno sull'investimento più rapido e una riduzione delle spese energetiche a lungo termine, rendendo l'energia solare una scelta ancora più conveniente per famiglie e imprese.





Una resa migliore dei pannelli grazie anche ai materiali all’avanguardia





L'eccellenza dei materiali scelti dall’azienda garantisce una lunga durata e una resa energetica costante. I pannelli dei Top Brand sono costruiti con tecnologie innovative e materiali resistenti, assicurando una performance ottimale anche dopo molti anni di utilizzo.





Un nuovo inizio a Bagnoli di Sopra





Marzo 2024 ha segnato un momento importante per Gizeta con il trasferimento della sua sede a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Questo spostamento non solo rappresenta un ampliamento delle capacità operative dell'azienda, ma anche un impegno verso la crescita e l'innovazione. La nuova sede infatti, situata in una posizione strategica, permette di servire i propri clienti con ancora maggiore efficacia e rapidità.