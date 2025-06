Tragedia a Castrezzato: bimbo di 4 anni annega nella piscina comunale

– Non ce l’ha fatta il bambino dicaduto in piscina nel pomeriggio di venerdì 20 giugno. Il piccolo è, dove era stato trasportato in elisoccorso in

Il cuore del bimbo ha cessato di battere poche ore fa, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita. Vani anche i lunghi tentativi di rianimazione eseguiti dai soccorritori subito dopo l’incidente, avvenuto nel centro comunale di Castrezzato, dove si trova l’impianto natatorio.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino era sfuggito al controllo dei genitori per pochi istanti, finendo in acqua senza saper nuotare. L’eliambulanza lo ha trasportato d’urgenza a Bergamo sotto gli occhi del padre, presente sul posto al momento dell'incidente, mentre la madre è arrivata poco dopo da Rovato, dove la famiglia risiede.

L’intera comunità è sotto shock per la tragedia che ha strappato prematuramente la vita a un bambino. Le autorità stanno ora chiarendo l’esatta dinamica dell’accaduto e verificando le misure di sicurezza adottate nella struttura.