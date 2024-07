Donald Trump a Milwaukee dopo l'attentato per la Convention repubblicana

Donald Trump è arrivato a Milwaukee per partecipare alla convention repubblicana, dove giovedì verrà ufficialmente nominato candidato per la Casa Bianca. Al suo arrivo, scendendo dall'aereo, ha alzato il pugno in segno di sfida e determinazione, un gesto che ha ripetuto subito dopo l'attentato subito ieri durante il comizio di Butler.In seguito all'attacco, il presidente Joe Biden ha telefonato a Trump per esprimere il suo sostegno. Secondo quanto riferito da Fox News, Trump ha definito la conversazione come una "buona conversazione". Questo gesto di solidarietà ha mostrato un raro momento di unità tra i due leader politici.Trump ha fatto sapere che l'attentato ha influenzato la stesura del suo discorso per la convention, annunciando che il messaggio sarà orientato verso l'unità: "Unirà il mondo". Questo cambiamento riflette il desiderio di Trump di rispondere alla violenza con un appello alla coesione e alla pace.In un discorso alla nazione dopo l'attentato, Joe Biden ha sottolineato l'importanza di fare un passo indietro e di abbassare i toni nella politica americana. "Non siamo nemici, siamo tutti americani", ha dichiarato il presidente, condannando la violenza politica e ribadendo che le decisioni devono essere prese con il voto, non con le pallottole. Biden ha sottolineato che la posta in gioco nelle prossime elezioni è altissima, ma ha esortato tutti a rimanere uniti e a risolvere le differenze democraticamente.