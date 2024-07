Cantina Giancarlo Ceci, un’estate all’insegna di eccellenti proposte rosate

Photo credits: fonte ufficio stampa

La cantina Giancarlo Ceci che in Puglia, nei pressi di Castel del Monte, celebra le tradizioni vitivinicole che si tramandano nella famiglia Ceci da più di otto generazioni, anche in questa tipologia di prodotto persegue la realizzazione di vini di altissima qualità, sempre in un'ottica 100% green, nel pieno rispetto dell'ambiente.