Roberto Baggio ferito e rapinato nella sua villa di Altavilla Vicentina

ALTAVILLA VICENTINA - Una serata di paura quella vissuta ieri da Roberto Baggio e la sua famiglia nella loro villa ad Altavilla Vicentina. Mentre l'ex calciatore guardava la partita Italia-Spagna, cinque uomini armati hanno fatto irruzione nella sua casa, ferendolo e rapinandolo.Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, l'aggressione è avvenuta intorno alle 22. I cinque malviventi, armati, sono entrati nella villa situata al centro di un grande appezzamento di campagna e boschi. Baggio, noto per il suo coraggio sul campo, ha tentato di affrontare uno degli assalitori. Purtroppo, è stato colpito in fronte con il calcio di una pistola, riportando una ferita profonda.Dopo aver immobilizzato Baggio, i malviventi lo hanno rinchiuso in una stanza insieme ai suoi familiari. Durante la rapina, hanno sottratto orologi, gioielli e denaro. La famiglia Baggio, comprensibilmente scioccata, è stata costretta a restare chiusa nella stanza finché i rapinatori non hanno lasciato la proprietà.Quando Roberto Baggio ha capito che i malviventi erano andati via, ha sfondato la porta della stanza in cui erano stati rinchiusi e ha chiamato immediatamente i carabinieri. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente e hanno avviato le indagini per identificare e catturare i responsabili.Roberto Baggio, originario di Caldogno (Vicenza), vive da circa 15 anni nella sua tenuta agricola di Altavilla Vicentina. Qui, circondato da campagna e boschi, conduce una vita tranquilla con la moglie Andreina e i loro tre figli. La notizia dell'aggressione ha sconvolto la comunità locale e i fan del celebre ex calciatore, suscitando grande solidarietà e preoccupazione.