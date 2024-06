Ricetta, tris di bruschette a più gusti con dado-crema Bauer

Incontrastate regine dell’happy hour





L’iconicità delle bruschette è fuori discussione: simbolo di italianità in tutto il mondo, nel nostro Bel Paese sono spesso grandi protagoniste di stuzzicanti aperitivi. Il bello, è che si possono farcire a piacere, con gli ingredienti che preferiamo! Cosa chiedere di meglio?





La foodblogger Antonella Iannone, @PassioneCucinaLab, ha pensato ad un tris di sfiziosi abbinamenti estivi per il vostro prossimo happy hour. Il segreto della loro bontà, oltre alla qualità degli ingredienti, è il nuovo dado-Crema Bauer gusto Vegetale, il primo e rivoluzionario dado in crema disponibile in un comodo tubetto, da avere sempre a portata di dispensa.





Si amalgama subito e si dosa a piacere, ed è senza additivi e conservanti: ecco perché dado-crema è perfetto per donare, in maniera veloce e pratica, un tocco da chef ad ogni ricetta.





Ingredienti:





1 Pane casereccio

20 Pomodorini rossi

20 pomodorini gialli

4 Zucchine

1 scatoletta di tonno

50 g Formaggio semi stagionato

Olio extra vergine d’oliva

Dado-crema Vegetale Bauer

Aglio

Basilico

Sale





Preparazione:





Per cominciare, in una ciotolina mescolate 5-6 cucchiai di olio con 1 cucchiaino di dado-crema Vegetale Bauer.

Quindi, tagliate il pane a fette e spennellate entrambi i lati con l’olio.

Disponete le fette di pane su una teglia con carta forno e doratele in forno a 180° per circa 10 minuti.

Una volta cotte, sfornate e tenete da parte.

A questo punto, lavate i pomodorini, tagliateli, conditeli con l’olio e un pizzico di sale.

Poi, tagliate a fettine sottili (nel senso della lunghezza) le zucchine, spennellatele con l’olio e cuocetele per qualche minuto per lato su una piastra antiaderente.

In seguito, tagliate a dadini il formaggio.

Farcite ora le bruschette a più gusti con:

- Pomodorini rossi con fettine di aglio e basilico

- Tonno e pomodorini gialli

- Zucchine grigliate e formaggio