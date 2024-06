Operazione antidroga a Bari: 5 arresti e 1 denuncia per detenzione di droga e arma clandestina

Primo Arresto



La prima operazione si è svolta in via Glomerelli, dove T.P., un 41enne barese con precedenti di polizia, è stato fermato mentre transitava a bordo del suo motociclo. Durante il controllo, i militari hanno scoperto che l'uomo trasportava 515 grammi di eroina, confermando il sospetto di detenzione ai fini di spaccio.



Perquisizione e ulteriori arresti



L'attività investigativa ha successivamente indirizzato l'attenzione sull'abitazione di M.F., un 65enne albanese. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di 6,3 chilogrammi di eroina, un'arma clandestina, 17 proiettili calibro 9x34, una somma contante di 30.365 euro, una pistola ad aria compressa, un serbatoio monofilare e un silenziatore. Anche due connazionali di M.F., V.A. (34 anni) e C.L. (25 anni), sono stati coinvolti e arrestati.



Ulteriori sequestri



Il controllo è stato esteso a un casolare a Modugno, nella disponibilità di V.A., dove sono stati trovati materiali utili per il taglio e il confezionamento della droga, inclusi vari pezzi di robot da cucina. Durante questa operazione, i Carabinieri hanno notato la presenza sospetta di un quarto cittadino albanese, N.A. (35 anni), che è stato fermato. La successiva perquisizione della sua abitazione ha portato al sequestro di 927 grammi di eroina e 800 euro in contanti.



Denuncia



Nel corso delle indagini, i militari hanno deferito in stato di libertà K.A., un cittadino gambiano di 28 anni, trovato in possesso di 31 grammi di marijuana e 43 grammi di hashish, tutti suddivisi in dosi, oltre a materiale per il confezionamento della droga. K.A. risiedeva nello stesso condominio di N.A.



Provvedimenti giudiziari



Il PM di turno, informato delle risultanze investigative, ha disposto la traduzione dei fermati presso la locale casa circondariale. In sede di udienza di convalida, il 14 giugno, il GIP di Bari ha convalidato tutte e cinque le misure pre-cautelari, disponendo la custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati.



Fase delle indagini



È importante sottolineare che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l'eventuale colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.

BARI - Nella giornata di mercoledì 12 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro hanno effettuato una serie di operazioni volte a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, culminando con l'arresto di un cittadino barese e quattro albanesi, e la denuncia di un cittadino gambiano.