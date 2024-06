ONU: crimini contro l'umanità nella offensiva israeliana a Gaza

Gli esperti della Commissione d'inchiesta creata dal Consiglio ONU per i Diritti Umani ritengono che, nel quadro dell'offensiva israeliana a Gaza, siano stati commessi crimini contro l'umanità. In particolare, si parla di "sterminio, persecuzione di genere contro uomini e ragazzi palestinesi, omicidio, trasferimento forzato, tortura e trattamenti inumani e crudeli".Nel frattempo, Hamas e Jihad Islamica hanno consegnato la loro risposta negativa al piano degli Stati Uniti per la tregua, chiedendo la cessazione totale dell'"aggressione" israeliana nella Striscia di Gaza. Questa notte, altri otto morti sono stati segnalati nei raid sull'enclave palestinese. Nel sud del Libano, un alto comandante di Hezbollah è stato ucciso ieri sera.Alcune delle richieste di Hamas sono "realizzabili", ha dichiarato il segretario di Stato USA, Antony Blinken, durante una conferenza stampa in Qatar. Il diplomatico statunitense è a Doha nell'ambito della mediazione USA per raggiungere il cessate il fuoco. Blinken ha aggiunto che gli Stati Uniti lavoreranno per "chiudere l'accordo" per il cessate il fuoco a Gaza e presenteranno proposte "concrete" per il dopoguerra entro poche settimane.