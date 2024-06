La tragica vicenda di Satnam Singh arriva in politica

L'intervento del Ministro Lollobrigida



Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato l'importanza di emendamenti al decreto agricoltura per velocizzare i processi di correzione necessari in vari ambiti, tra cui il caporalato. "È un tavolo che ha bisogno di restare aperto anche a interlocuzioni non formali", ha affermato Lollobrigida, ribadendo l'impegno del governo nel migliorare le condizioni lavorative nel settore agricolo e promuovere un'immigrazione regolare e qualificata.



La vicenda di Satnam Singh



Satnam Singh, 31 anni, è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto il 19 giugno in un'azienda agricola di borgo Santa Maria, nella periferia di Latina. Singh aveva perso il braccio in un macchinario avvolgiplastica e aveva riportato gravi ferite agli arti inferiori. Invece di essere soccorso, è stato abbandonato davanti alla sua abitazione. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La moglie di Singh riceverà un permesso di soggiorno di giustizia.



Le reazioni politiche



La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito l'accaduto "un atto disumano che non appartiene al popolo italiano" e ha auspicato una punizione severa per i responsabili. Anche Elvira Calderone ha ribadito la necessità di punizioni esemplari per contrastare efficacemente queste situazioni, mentre Lollobrigida ha sottolineato l'importanza di una formazione adeguata nei paesi d'origine dei lavoratori immigrati.



Manifestazione a Latina



Domani, il settore agricolo di Latina si fermerà per una manifestazione organizzata da Cgil e Flai di Frosinone-Latina, insieme a Cgil e Flai Roma e Lazio. La manifestazione, che inizierà alle 17 davanti alla Prefettura, mira a chiedere dignità e sicurezza per i lavoratori agricoli e a contrastare lo sfruttamento e il caporalato. Parteciperanno anche il Pd provinciale di Latina e la segretaria del Pd nazionale, Elly Schlein. La comunità indiana di Latina scenderà in piazza il 25 giugno.



L'ospedale San Camillo di Roma, dove Singh è deceduto, rimane un simbolo della tragedia che ha scosso l'intera comunità. Il governo italiano ha promesso azioni concrete per evitare che simili episodi si ripetano in futuro.

ROMA – La morte del bracciante indiano Satnam Singh, avvenuta a seguito di un incidente sul lavoro in un'azienda agricola di Latina, ha suscitato profonda indignazione e ha portato la questione del caporalato e delle condizioni lavorative nel settore agricolo all'attenzione dei vertici politici. Questa mattina si è tenuto un incontro presso il Ministero del Lavoro, alla presenza della ministra Elvira Calderone, del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, delle rappresentanze sindacali e datoriali, e dei soggetti pubblici competenti."Abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo per ragionare insieme sugli interventi già fatti e quelli che saranno fatti dal governo, con l'obiettivo chiaro e netto di dichiarare guerra al caporalato", ha dichiarato Calderone in conferenza stampa. La ministra ha condannato fermamente quanto accaduto a Satnam Singh, sottolineando l'urgenza di interventi concreti per contrastare lo sfruttamento lavorativo e garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure.