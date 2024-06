Israele propone roadmap per il cessate il fuoco a Gaza: Biden sollecita Hamas a negoziare

Israele ha proposto una roadmap per il cessate il fuoco a Gaza, che prevede il ritiro delle sue truppe per sei settimane. Il presidente americano John Biden ha annunciato l'iniziativa durante una conferenza stampa, esortando Hamas a venire al tavolo dei negoziati e ad accettare l'accordo. "Questo è il momento che questa guerra finisca", ha dichiarato Biden.La proposta, ha spiegato il presidente USA, è suddivisa in tre fasi. La prima fase, della durata di sei settimane, prevede "un cessate il fuoco pieno e completo, il ritiro delle forze israeliane da tutte le aree popolate di Gaza e il rilascio di un certo numero di ostaggi, tra cui donne, anziani e feriti, in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi". Inoltre, i civili palestinesi potranno tornare alle loro case e ai loro quartieri in tutte le aree di Gaza, compreso il nord. Biden ha anche precisato che aumenteranno gli aiuti umanitari.La fase due prevede la cessazione definitiva delle ostilità "in base alle negoziazioni che avverranno nella fase uno". Infine, nella fase tre, "inizierà un importante piano di ricostruzione di Gaza".I leader del partito repubblicano e di quello democratico hanno invitato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a parlare al Congresso. Lo ha annunciato lo speaker della Camera, il conservatore Mike Johnson. Al momento non è stata fissata alcuna data per l'incontro.