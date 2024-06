Ilaria Salis chiede di scontare gli arresti domiciliari nell'ambasciata italiana a Budapest

ROMA – L'attivista milanese Ilaria Salis, imputata in Ungheria e candidata con Alleanza Verdi Sinistra alle prossime elezioni europee, ha scritto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendo di scontare gli arresti domiciliari nell'ambasciata italiana a Budapest. La richiesta è stata inviata anche al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.L'appello di Salis è stato fatto per evitare "pericoli per la sua sicurezza", come spiegato dal padre Roberto. La preoccupazione per l'incolumità dell'attivista è aumentata dopo che il suo indirizzo è stato rivelato in tribunale, portando a minacce ricevute da un gruppo di naziskin tedeschi attraverso un sito di estrema destra."I timori per la sua sicurezza sono reali e immediati," ha dichiarato Roberto Salis. "La mia famiglia e i cittadini italiani che la assistono sono preoccupati per le possibili conseguenze di queste minacce."La situazione di Ilaria Salis in Ungheria ha sollevato notevoli preoccupazioni, non solo per la sua sicurezza personale ma anche per le implicazioni politiche e diplomatiche. La sua candidatura con Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni europee aggiunge un ulteriore strato di complessità alla vicenda.L'attivista, nota per il suo impegno in cause ambientali e sociali, ha trovato nel sostegno delle istituzioni italiane una possibile via d'uscita per garantirsi protezione in un momento di alta tensione.La richiesta di Ilaria Salis ha già attirato l'attenzione di diversi esponenti politici italiani, i quali hanno espresso solidarietà e si sono impegnati a seguire la vicenda con attenzione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri coinvolti non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma fonti vicine al governo suggeriscono che la questione sarà trattata con urgenza.