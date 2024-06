Grottaglie, al via il 31° Concorso di Ceramica Contemporanea 'Mediterraneo'

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia;

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia;

Cirò D'Alò, Sindaco di Grottaglie; Antonio Vinci, Assessore alla Cultura del Comune di Grottaglie;

Daniela De Vincentis, responsabile del settore cultura e turismo del Comune di Grottaglie.



BARI – Oggi, mercoledì 26 giugno, alle ore 10.30, nella sala "Di Jeso" del palazzo della Presidenza della Regione Puglia (lungomare N. Sauro 31 - I piano), si terrà la conferenza stampa di presentazione del 31° Concorso di Ceramica Contemporanea "Mediterraneo".Grottaglie, la rinomata "Città della Ceramica" pugliese, nota per il suo secolare savoir-faire artigianale e il caratteristico Quartiere delle Ceramiche, si prepara ad ospitare la 31° edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea "Mediterraneo". Questo evento imperdibile, in programma dal 13 luglio al 6 ottobre 2024, trasformerà la città pugliese in un vivace centro di creatività e innovazione, con opere d'arte di altissimo livello create da ceramisti provenienti da ogni angolo del mondo.Quest'anno il concorso ha ricevuto un numero sorprendente di 211 candidature da ogni parte del globo, dalla Cina agli Stati Uniti, dall'Europa al Giappone. La giuria ha selezionato 47 opere tra queste candidature, che concorreranno per il primo premio e, novità di quest'anno, per il premio "Residenza d'Artista", promosso e finanziato dalla BCC di San Marzano. Questo straordinario afflusso di partecipazioni testimonia il crescente prestigio internazionale della manifestazione.Alla conferenza stampa interverranno: