Gaza, Biden: 'Hamas accetti accordo'

Diplomazia e Conferenze



Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, è oggi in Giordania per partecipare alla Conferenza internazionale sugli aiuti per l'enclave palestinese. La sua presenza mira a rafforzare il sostegno internazionale e a coordinare gli sforzi per la ricostruzione e l'assistenza umanitaria nella regione.



Situazione sul Campo



Nel frattempo, la situazione nella Striscia di Gaza rimane critica. Nella serata di ieri, altri tre civili sono stati uccisi nella Striscia, quattro in Cisgiordania e cinque in Libano a causa dei raid israeliani. L'esercito israeliano ha annunciato la morte di quattro soldati, "uccisi nei combattimenti nel sud di Gaza" nella giornata di ieri. Questo aggiornamento porta il bilancio delle vittime militari israeliane a 650, a oltre otto mesi dall'inizio del conflitto contro i militanti di Hamas.



Tensioni Regionali e Sanzioni



Parallelamente, i ribelli yemeniti Houthi hanno dichiarato di aver arrestato membri di una rete di spionaggio USA-Israele, intensificando ulteriormente le tensioni nella regione. In risposta, Washington ha imposto nuove sanzioni, mirate a colpire le reti di supporto e finanziamento dei ribelli.



Commenti



Il Presidente Biden ha sottolineato l'importanza di un impegno concreto da parte di tutte le parti coinvolte per raggiungere una pace duratura. "Hamas deve dimostrare la sua volontà di rispettare il cessate il fuoco e accettare l'accordo per il bene della popolazione palestinese", ha dichiarato il Presidente.



Il forte sostegno internazionale al piano di tregua degli Stati Uniti rappresenta un passo importante verso la risoluzione del conflitto e la stabilizzazione della regione. Tuttavia, la strada per la pace rimane complessa e richiede un impegno continuo da parte di tutte le parti coinvolte.

Washington, 11 giugno 2024 - Gli Stati Uniti hanno ottenuto un significativo appoggio internazionale al piano di tregua proposto dal Presidente Joe Biden per la Striscia di Gaza. La bozza di risoluzione presentata al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è stata approvata con 14 voti favorevoli e l'astensione della Russia.Il progetto di tregua è stato accolto positivamente sia da Hamas che dall'Autorità Nazionale Palestinese (Anp). Il Presidente Biden ha invitato il movimento islamista a dimostrare il suo reale impegno per il cessate il fuoco e ad accettare l'accordo proposto.