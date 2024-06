Bologna, scontri al Parco Don Bosco: 8 poliziotti aggrediti

BOLOGNA – "Agli 8 poliziotti aggrediti oggi a Bologna va tutta la mia vicinanza e solidarietà." Con queste parole il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso il suo sostegno agli agenti del Reparto Mobile, vittime di un attacco durante un servizio di ordine pubblico.Gli agenti stavano monitorando una protesta organizzata da alcuni attivisti al Parco Don Bosco che si opponevano con forza alla realizzazione di importanti lavori commissionati dall’amministrazione comunale. La situazione è rapidamente degenerata, con i manifestanti che hanno aggredito fisicamente i poliziotti nel tentativo di interrompere i lavori.Nonostante la complessità e la pericolosità della situazione, i poliziotti hanno gestito l’incidente con grande equilibrio e professionalità, contenendo l'inqualificabile violenza dei manifestanti e garantendo la sicurezza pubblica. La pronta reazione e la competenza dimostrata dagli agenti sono state fondamentali per evitare che la situazione sfuggisse ulteriormente di mano."A loro va il mio ringraziamento per il quotidiano impegno a tutela dei cittadini, insieme agli auguri di una pronta guarigione," ha aggiunto Piantedosi. Il Ministro ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dalle forze dell'ordine, che ogni giorno affrontano situazioni di rischio per proteggere la comunità e mantenere l'ordine pubblico.La vicinanza espressa dal Ministro riflette il sentimento di gratitudine e solidarietà che molti cittadini e istituzioni provano verso gli agenti coinvolti. La gestione di episodi di violenza durante manifestazioni pubbliche è sempre una sfida complessa, e il lavoro svolto dai poliziotti in tali contesti è cruciale per il mantenimento della sicurezza e della legalità.