Arresto a Catania: giovane nisseno fermato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

CATANIA - Durante i servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania sono intervenuti in Viale Kennedy, nei pressi di un noto stabilimento balneare, a seguito della segnalazione di una persona molesta.Giunti sul posto, gli agenti hanno subito individuato e controllato un giovane che corrispondeva alla descrizione fornita. Fin da subito, il soggetto si è mostrato alquanto infastidito e, alla richiesta dei poliziotti, ha fornito delle generalità che hanno suscitato dubbi sulla loro veridicità.Nel corso del controllo, l’uomo ha tentato di allontanarsi, opponendo resistenza ai poliziotti che cercavano di impedirglielo. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di quattro involucri contenenti cocaina, per un peso totale lordo di 2,20 grammi, e della somma di 60 euro.Il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia Scientifica per le procedure di identificazione. È risultato essere un 27enne di Caltanissetta, pregiudicato, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Caltanissetta.Alla luce di quanto accaduto, il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale e inosservanza alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno. Informato il Pubblico Ministero di turno, è stato disposto che l’uomo venisse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio di convalida innanzi al G.I.P.Il giovane è stato altresì denunciato in stato di libertà per i reati di oltraggio a Pubblico Ufficiale e false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità personale.L'intervento tempestivo degli agenti ha permesso di fermare un pregiudicato e prevenire ulteriori attività illecite nella zona, sottolineando l'importanza del controllo costante del territorio per garantire la sicurezza pubblica.