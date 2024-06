Al G7 di Borgo Ignazia il Chianti Classico Riserva Ruello 2020 tra i grandi vini in abbinamento al menù di Massimo Bottura

Al G7 di Borgo Ignazia il Chianti Classico Riserva Ruello 2020 tra i grandi vini in abbinamento al menù di Massimo Bottura

Photo credits: fonte ufficio stampa Barabino & Partners

Con una produzione che ha raggiunto in pochi anni le 50.000 bottiglie Boschetto Campacci conferma la sua rapida crescita del settore del lusso e arriva ad affiancarsi a importanti brand quali Ferrari, Bellavista e Marchesi Antinori.





Il Chianti Classico Riserva Ruello 2020, servito durante il primo giorno del summit che vede riunirsi i più importanti capi di stato e politici mondiali, accompagnando il sofisticato menù firmato da Massimo Bottura. In particolare, il Ruello 2020 abbinato – al fianco del Casanova di Neri Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2019 – a un raffinato piatto di merluzzo servito nel suo brodetto di olive verdi capperi e colatura d'alici.





Nato dall'unione tra la conoscenza dell'enologo Riccardo Cotarella e la passione di Luigi Frascino, il Ruello 2020 presenta un colore rubino brillante e un bordo che si schiarisce delicatamente. Con un bouquet complesso e profondo, con sentori di ciliegie mature, prugne mature e una delicata nota di spezie, il Chianti Classico Riserva si caratterizza per il sottile aroma di petali di rosa essiccati e il leggero retrogusto di legno pregiato e melassa, che aggiunge ulteriore profondità al suo carattere. Al palato, si distingue per la sua lucidità ed eleganza. La frutta si fonde armoniosamente con tannini dolci e legno finemente integrato. Il finale è lungo, succoso e leggermente salato, lasciando una sensazione di soddisfazione duratura.





"In pochi anni siamo riusciti a posizionare i vini della nostra cantina ad un altissimo livello" commenta Luigi Frascino, fondatore di Boschetto Campacci "Essere sulla tavola delle personalità più rilevanti a livello globale, al fianco di nomi importantissimi nel mondo della viticoltura, è per noi motivo di profondo orgoglio e dimostra che siamo sulla giusta strada per raggiungere l'eccellenza".