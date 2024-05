Tutto pronto per lo spettacolo aereo delle Frecce Tricolori a Trani: gli eventi previsti

TRANI - Tutto pronto per lo spettacolo aereo delle Frecce Tricolori a Trani, organizzato da Aero Club Bari, Città di Trani e Aeronautica Militare, che vedrà domenica 12 maggio i dieci MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) protagonisti dell’unico Air Show del Sud Italia del 2024, nello spazio di volo del Lungomare Cristoforo Colombo. Una delle ultime esibizioni prima dell’inizio del tour che vedrà impegnata la PAN all’estero, in Canada e in America, nel segno della promozione del Sistema Paese e dell’eccellenza del Made in Italy.Lo scorso 21 dicembre, il Tenente Colonnello Massimiliano Salvatore, Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico - denominazione ufficiale delle Frecce Tricolori -, ha presentato la nuova formazione protagonista dello show che turisti, appassionati, curiosi e spettatori potranno ammirare con il fiato sospeso. L’aria vibrerà di emozioni mentre le Frecce Tricolori solcheranno il cielo di Trani, tinteggiandolo coi colori della nostra bandiera.Il clima di festa per la manifestazione è tangibile in città. Si parte già da venerdì con un programma che abbraccerà tutto il fine settimana. Maldarizzi Automotive, main sponsor dell’intera tre giorni, inaugurerà l'evento con un appuntamento in Piazza Quercia (zona porto) a partire dalle ore 19:00 fino alla mezzanotte. Dopo le interviste al board Maldarizzi, ai referenti dei brand della sede di Trani, agli organizzatori dell'Aero Club Bari e dell'Aeronautica Militare, dalle ore 22:00 ci si potrà immergere in ‘Beats and Waves, dj set con Maldarizzi Automotive’, l'appuntamento musicale con i dj Ninni Bellifemine e Nico De Marinis trasmesso in diretta su Radio Selene, media partner di tutta la manifestazione, e commentato dagli speaker Maria Rita Minoia e Stefano Alicchio.La tre giorni sarà anche l'occasione per scoprire le vetture esposte del Gruppo Maldarizzi, rappresentative per il brand Stellantis, dal DNA italiano. In esposizione, la nuovissima Fiat Topolino, la microcar elettrica perfetta per la città; Alfa Romeo Tonale, dallo stile unico e inimitabile; la nuovissima Fiat 600e, tra le novità elettriche del brand; le Jeep Avenger e Wrangler.«Siamo entusiasti – sottolinea Francesco Paolillo, marketing manager di Maldarizzi Automotive - del fatto che Maldarizzi inaugurerà la tre giorni dedicata all'Airshow delle Frecce Tricolori a Trani con uno straordinario evento in Piazza Quercia: un djset sul mare. Questo momento di intrattenimento aggiunge un tocco vibrante e coinvolgente a tutta la programmazione del weekend. Non vediamo l'ora di condividere questa serata con voi e vi invitiamo a partecipare numerosi».Nel pomeriggio di sabato 11 maggio si sentiranno sfrecciare sul Lungomare Cristoforo Colombo i velivoli della pattuglia acrobatica per la prova generale con le scie bianche (ore 15:30).Alle ore 18,00 a Palazzo Palmieri (piazza Trieste) è in programma il conferimento della cittadinanza onoraria all’Aeronautica militare, deliberata dal Consiglio comunale lo scorso 8 aprile.Le note del Concerto della Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare della III Regione Aerea risuoneranno poi in piazza Quercia, sempre sabato 11 maggio, dalle ore 19:00 (ingresso libero) con la partecipazione straordinaria dell’Accademia di Tango Asd Para Dos Tango e dello studio danza South Dance Center di Trani. L’ensemble, composto da sottufficiali ed avieri musicisti, selezionati tra i migliori diplomati dei conservatori di musica italiani, sarà diretto dal 1° Luogotenente M° Nicola Cotugno ed eseguirà un programma che spazia dal genere classico a quello operistico, dal leggero alle colonne sonore dei film. Dopo la Marcia d’ordinanza della Aeronautica Militare, si passerà a La Gazza Ladra di Gioacchino Rossini, dalla Madama Butterfly, con un omaggio a Giacomo Puccini nell’anno pucciniano, ad Oblivion e Libertango, due dei brani più celebri di Astor Piazzolla eseguiti nella città che diede i natali al nonno del compositore argentino, interpretati dal sax alto solista 1° AC M° Giorgio D’Elia, per proseguire con la Rapsodia in blue di George Gershwin, con il clarinetto solista 1° AC M° Michele Benito Turturro, con What a wonderful world, celebre brano portato al successo da Louis Armstrong, con la tromba solista del 1° AV. Adriano Palmieri, fino all’indimenticabile West Side Story del compositore americano del musical, Leonard Berstein, per chiudere con il nostro inno nazionale “Il canto degli Italiani”.L’orchestra, fra le più rappresentative del panorama delle orchestre di fiati italiane, molto apprezzata per l’alto profilo artistico delle sue esibizioni e la qualità dei programmi, ha al suo attivo numerose registrazioni per emittenti radio-televisive e collaborazioni con personaggi di spicco del panorama artistico nazionale come Katia Ricciarelli, il maestro Maurizio Billi, Renzo Arbore, solo per citarne alcuni, con consolidate collaborazione in progetti di formazione con i Conservatori “Niccolò Piccinni” di Bari e “Nino Rota” di Monopoli. Oltre ad esibirsi nei teatri e nelle piazze più importanti d’Italia, ha al suo attivo esibizioni in Francia, Albania e Romania.Il Villaggio dell’Aero Club Bari e dell’Aeronautica Militare animerà Piazza Plebiscito da sabato 11 a domenica 12 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con il simulatore di volo ludico MB339 PAN e tanto materiale informativo negli stand dedicati.Domenica 12 maggio si aprirà all’insegna dello sport. In piazza Quercia dalle 9:30 alle 12:30 sono in programma esibizioni di fitness, danza e arti marziali mentre la piazza sarà occupata da stand e gazebo delle associazioni sportive locali, rappresentati di diverse discipline sportive tra le quali il calcio, pallavolo, rugby, basket e tante altre. A condurre l’evento sarà Francesco Donato.Alle ore 15:30 di domenica 12 maggio spazio all’apertura della manifestazione dell’Air show acrobatico sul Lungomare Cristoforo Colombo. Dalle ore 16.00 in poi si susseguiranno il passaggio della bandiera tricolore accompagnato dall’Inno nazionale con Elicottero HH139 del gruppo dell’84° Centro SAR di Gioia del Colle, l’esibizione Autogiro a cura dell’Aero Club Bari con il comandante Giuseppe Casalino (ore 16:05), le demo degli assetti aeronavali del reparto operativo con l’elicottero della Guardia di Finanza (ore 16:15), il sorvolo degli Eurofighter del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (ore 16:35), la dimostrazione con Elicottero HH139 dell‘ 84° Centro SAR di Gioia del Colle (ore 16:40).Alle ore 17:00 si vedranno sfrecciare, con le loro acrobazie mozzafiato, gli Aermacchi MB-339A della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori che disegneranno nel cielo volute pennellate di verde bianco e rosso. Il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico proporrà per l’occasione il programma acrobatico completo.Gran finale in piazza Quercia per una domenica che entrerà nella storia della città con il concerto alle ore 20:00 del Duni Jazz Choir, ensemble fondato da Mario Rosini nel 2015 e composto da musicisti e cantanti professionisti provenienti dalle fucine del conservatorio “E. R. Duni” di Matera. Il coro eseguirà a 9 voci un repertorio di musica jazz e pop cantata in diversi stili. Il Maestro di cerimonie sarà Mario Rosini, cantante, pianista e compositore, il cui repertorio si muove - con pari successo - dal jazz al soul, passando per la canzone d’autore (ingresso libero con posti a sedere).L’intero programma è disponibile, unitamente a tutte le informazioni relative ai parcheggi ed alla viabilità, sul sito dedicato all’iniziativa: www.tranifreccetricolori.it Complessivamente sono stati individuati 10.000 posti di sosta suddivisi in 11 aree, da nord a sud della città (2300 zona Sant’Angelo, 550 zona via Barletta, 700 Trani centro in via Falcone e Borsellino con ulteriori 50 posti per pullman e 5400 nella zona sud). Per i disabili è stata individuata un’area dedicata a sud, sulla statale Adriatica Trani Bisceglie (solitamente occupata dalle giostre durante la festa patronale) dove sarà possibile giungere coi mezzi, assistere allo spettacolo delle Frecce e godersi una giornata di eventi dedicati grazie a Unitalsi e Il Giullare (info contatti +39 371 6965678).Dalle 19.00 alle 24.00Piazza QuerciaBeats&waves, dj set con Maldarizzi AutomotiveDalle 19.00 alle 22.00Diretta Radio SeleneDalle 22.00 alle 24.00Dj set con Ninni Bellifemine – Nico De Marinis.Ore 18.00Palazzo Palmieri (piazza Trieste)Conferimento della Cittadinanza Onoraria all’Aeronautica MilitareOre 19.00Piazza Quercia (ingresso libero, posti a sedere)Concerto della Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare III Regione Aerea con la partecipazione dell’Accademia di Tango Asd Para Dos Tango e lo studio danza South Dance Center di Trani.Ore 9.30 – 12.30Esibizioni sportive in piazza QuerciaOre 15.30Lungomare Cristoforo ColomboApertura manifestazioneDalle ore 16.00 in poiLungomare Cristoforo ColomboOre 16.00Passaggio bandiera con Elicottero HH139 del gruppo dell’84° Centro SAR di Gioia del ColleOre 16.05Esibizione Autogiro a cura del comandante Giuseppe CasalinoOre 16.15Demo assetti aeronavali del reparto operativo della Guardia di FinanzaOre 16.35Sorvolo di Eurofighter del 36’ stormo caccia di Gioia del ColleOre 16.40Demo con Elicottero HH139 dell‘ 84° Centro Sar di Gioia del ColleOre 17.00Manifestazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce TricoloriOre 20.00Piazza Quercia Duni Jazz Choir in concerto diretto da Mario RosiniDalle ore 10.30 alle ore 20.00Piazza PlebiscitoVillaggio dell’Areo Club Bari e dell’Aeronautica Militare