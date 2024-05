Pozzuoli, ripristinata la tomba di Salvatore Morelli

POZZUOLI (NA) - Una bella notizia per la città di Pozzuoli: è stata ripristinata, in questi giorni, la tomba di Salvatore Morelli dove è stato sepolto. Per quel che riguarda il ripristino della tomba, è stato effettuato da poco, in occasione del Bicentenario della sua nascita. - Una bella notizia per la città di Pozzuoli: è stata ripristinata, in questi giorni, la tomba di Salvatore Morelli dove è stato sepolto. Per quel che riguarda il ripristino della tomba, è stato effettuato da poco, in occasione del Bicentenario della sua nascita.





Salvatore Morelli nasce a Carovigno, in provincia di Brindisi, il Primo Maggio 1824 e muore a Pozzuoli il 22 ottobre 1880.

E' stato un politico e giornalista italiano del XIX secolo. È noto soprattutto per il suo impegno a favore dei diritti delle donne e dell'emancipazione femminile. Fu incarcerato per dieci anni a causa del suo attivismo politico, ma nonostante le avversità, continuò a lottare per le sue idee progressiste. Morelli fu eletto al Parlamento italiano per quattro legislature e presentò diverse proposte di legge a favore della parità di genere e dei diritti civili delle donne. La sua vita e il suo lavoro sono un esempio di coraggio e determinazione nella lotta per un mondo più equo e giusto.





Tra le sue opere più significative troviamo "La donna e la scienza o la soluzione del problema sociale", pubblicata nel 1861. Questa ha anticipato di decenni il movimento per l'emancipazione femminile, sottolineando l'importanza dell'uguaglianza di genere e il ruolo cruciale delle donne nella società. Le sue parole sono ancora oggi fonte di ispirazione e guida per coloro che continuano a lottare per la piena parità di genere.