Palmisano (M5S): 'Alle Europee coinvolgimento giovani fondamentale per futuro delle comunità'

"La partecipazione dei giovani alle elezioni è cruciale per plasmare il futuro del nostro Paese. L'azione politica e il voto sono strumenti fondamentali per influenzare il cambiamento e garantire che le voci della gioventù siano ascoltate. I giovani rappresentano una parte significativa della nostra popolazione, eppure spesso sono sottorappresentati nelle urne". Lo dichiara Valentina Palmisano, candidata del Movimento Cinque Stelle nella circoscrizione Sud alle elezioni Europee (8-9 giugno 2024).





"Abbiamo bisogno del loro coinvolgimento attivo nella politica. Del loro approccio innovativo e fattivo in tematiche che fanno riferimento alla quotidianità di ognuno di noi: dall’ambiente, al digitale, ma anche sistema dei trasporti e formazione professionale. Ed è per questo necessario che siano rappresentati adeguatamente dalle istituzioni. Andare a votare – aggiunge la candidata - non è solo un diritto, ma anche un dovere civico. Ogni singolo voto conta e può fare la differenza nella creazione di un futuro migliore per tutti. Scegliere di non partecipare significa rinunciare alla possibilità di influenzare i processi decisionali e di dare forma al nostro mondo. Il Movimento 5 Stelle ha creato il network “Giovani” che raccoglie oltre 500 ragazzi under 36 in tutta Italia e che hanno personalmente partecipato alla realizzazione del programma elettorale per le prossime Europee”. “Invitiamo tutti i giovani a informarsi, a esprimere le proprie opinioni e a esercitare il proprio diritto di voto. La democrazia – conclude Valentina Palmisano - ha bisogno di tutti noi per funzionare appieno, e il contributo dei giovani è essenziale per costruire una società più inclusiva, equa e sostenibile".