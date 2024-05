Palermo, mistero sulla morte di Angelo Onorato: indagini in corso

Le Ultime Ore di Vita



Secondo le prime ricostruzioni riportate dal Corriere della Sera, Angelo Onorato, 56 anni, prima di uscire di casa avrebbe detto alla famiglia di avere un appuntamento con una persona di Capaci. Quando la moglie, non vedendolo rientrare, ha tentato di contattarlo senza successo, si è allarmata e, insieme ad alcuni familiari, ha provato a geolocalizzarlo tramite il cellulare. La ricerca ha condotto alla tragica scoperta del corpo senza vita di Onorato nella sua vettura.



Il Racconto del Testimone



Secondo un testimone citato dal Corriere, la scena era drammatica: "Ho visto lo sportello del Range Rover aperto e due persone che urlavano. Mi sembrava ci fosse qualcuno che aveva avuto un malore". Il testimone ha descritto una scena macabra: "Aveva una fascetta sul collo e un po' di sangue sulla camicia. Erano circa le 15:15". Le persone viste vicino all'auto erano Donato e la figlia.



Ipotesi e Indagini in Corso



Gli inquirenti non escludono alcuna pista. Una delle ipotesi è che l'uomo possa essere stato ucciso tramite strangolamento da un passeggero seduto sul sedile posteriore dell'abitacolo. La macchia di sangue sulla camicia potrebbe essere compatibile con questa ricostruzione. Tuttavia, non si esclude nemmeno l'ipotesi del suicidio: nel veicolo non sono state trovate tracce di collutazione. Inoltre, i primi accertamenti indicano che Onorato "avesse una serie di crediti che non riusciva a riscuotere", una situazione che potrebbe avergli causato problemi economici, confermata da alcuni amici.



Le indagini sono ancora in corso per chiarire i contorni di una vicenda che rimane, al momento, un enigma. La comunità attende con ansia ulteriori sviluppi mentre gli investigatori cercano di svelare la verità dietro la morte di Angelo Onorato.

