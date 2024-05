Operazione 'Italian Job': 6 arresti per rapina in abitazione

PAVIA - Nell'ambito di un'operazione coordinata dal Comando Provinciale di Pavia e condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Voghera, con il supporto dei Comandi Provinciali di Pavia, Torino e Vercelli, nonché delle unità cinofile di Volpiano, sono stati effettuati 6 arresti per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, furti in abitazione e truffe.L'operazione, denominata "Italian Job", è iniziata all'alba con l'irruzione nei campi nomadi di Verolengo, Vercelli, Mantova e Castelnuovo Magra (SP), dove sono stati arrestati i membri della banda responsabile di numerosi reati commessi nelle province di Pavia, Alessandria e Vercelli.Le indagini, condotte dall'Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Voghera, hanno preso avvio nell'aprile 2023 a seguito di una serie di furti in abitazione, rapine e truffe, principalmente ai danni di anziani, perpetrati da individui che utilizzavano un'autovettura Volkswagen Golf GTI di colore nero con targhe fittizie.Attraverso un'analisi accurata dei dati dei lettori targhe installati nella Provincia di Pavia, è stato individuato un veicolo con caratteristiche simili a quello utilizzato dai malviventi, intestato a una donna residente in un campo nomadi di Verolengo, convivente di un individuo con precedenti penali per furti in abitazione e truffe.Grazie ai servizi di osservazione e pedinamento, i militari hanno confermato l'utilizzo dell'autovettura con targhe fittizie da parte di quattro soggetti maschili residenti nei campi di Verolengo e Vercelli.Le indagini hanno permesso di attribuire alla banda 10 furti in abitazione, 2 rapine e 2 truffe, commessi in diverse località. Inoltre, la banda disponeva anche di un'autovettura Mini Cooper "S" nera utilizzata per commettere gli stessi reati.Le attività investigative sono state condotte nell'ambito del Procedimento Penale coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. Le indagini proseguono per completare gli accertamenti sulle responsabilità degli indagati e individuare eventuali ulteriori episodi delittuosi attribuibili al sodalizio.