Mistero Camila Giorgi, si ritira all'improvviso dal tennis giocato

Camila Giorgi, la tennista italiana vincitrice del WTA 1000 di Montreal nel 2021, sembra aver detto addio al tennis giocato. Tuttavia, non è stata lei a comunicare questa decisione, ma piuttosto la presenza del suo nome nella lista delle giocatrici ritirate.Il nome di Giorgi è apparso nella lista dei giocatori ritirati dell'Itia con data 7 maggio, come confermato anche da fonti della Federtennis.Al momento non è stato annunciato alcun evento ufficiale riguardante il ritiro di Giorgi, ma la Fitp sta cercando di mettersi in contatto con la tennista azzurra per ottenere maggiori chiarimenti in merito alla sua decisione.