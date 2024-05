Magnesio e salute sessuale, un’esplorazione dei benefici

Il magnesio è un minerale essenziale che svolge un ruolo fondamentale in numerose funzioni corporee, tra cui la salute sessuale. Sebbene spesso trascurato, il magnesio è un elemento cruciale per il mantenimento di una vita sessuale sana e appagante sia per gli uomini che per le donne. Il magnesio è un minerale essenziale che svolge un ruolo fondamentale in numerose funzioni corporee, tra cui la salute sessuale. Sebbene spesso trascurato, il magnesio è un elemento cruciale per il mantenimento di una vita sessuale sana e appagante sia per gli uomini che per le donne.





In questa sezione, esploreremo i benefici del magnesio sulla salute sessuale e su come questo minerale può contribuire a migliorare la tua vita intima.





Benefici per gli uomini





- Potenziamento del testosterone: Il magnesio è coinvolto nella produzione e nella regolazione del testosterone, l’ormone maschile primario che influenza la libido, l’erezione e la fertilità. Studi dimostrano che bassi livelli di magnesio sono associati a bassi livelli di testosterone e a una disfunzione erettile. Uno studio pubblicato sul "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism" ha rilevato che una adeguata integrazione di magnesio per 6 mesi ha portato a un aumento significativo dei livelli di testosterone negli uomini con carenza di magnesio.

- Miglioramento della qualità dello sperma: Il magnesio è essenziale per la motilità e la morfologia degli spermatozoi. Una carenza di magnesio può compromettere la fertilità maschile, riducendo la qualità e la quantità dello sperma. Uno studio pubblicato sulla rivista "Fertility and Sterility" ha rilevato che l’assunzione di magnesio marino per 3 mesi ha migliorato la motilità e la morfologia degli spermatozoi in uomini con infertilità.

- Aumento dell’energia e della resistenza: Il magnesio aiuta a ridurre la fatica e a migliorare i livelli di energia, entrambi fattori importanti per una vita sessuale sana e attiva.

- Ruolo del magnesio nella disfunzione erettile: Una revisione di studi pubblicata sulla rivista "Sexual Medicine Reviews" ha rilevato che la carenza di magnesio è un fattore di rischio per la disfunzione erettile e che l’integrazione di magnesio può migliorare i sintomi.





Benefici per le donne





- Riduzione dei sintomi premestruali: Il magnesio può aiutare ad alleviare i sintomi della sindrome premestruale (SPM), come crampi, sbalzi d’umore e irritabilità, che possono influenzare negativamente la libido e la qualità della vita sessuale.

- Miglioramento della fertilità: Il magnesio è importante per il ciclo ovulatorio e la salute degli ovuli. Una carenza di magnesio può compromettere la fertilità femminile.

- Riduzione dello stress: Il magnesio ha proprietà rilassanti che possono aiutare a ridurre lo stress e l’ansia, entrambi fattori che possono inibire la libido e la capacità di raggiungere l’orgasmo.





Come assumere Magnesio Marino





Fondamentale è seguire un’alimentazione sana e povera di cibi processati. Molti alimenti contengono buone quantità di magnesio come verdure a foglia verde, noci, semi, legumi e cereali integrali. Tuttavia la sola alimentazione non basta a causa sia dei metodi di preparazione degli alimenti stessi (il magnesio è uno ione molto instabile e la sua presenza si riduce drasticamente molto velocemente) sia per la sempre più diffusa pratica delle colture intensive. L’integrazione di questo minerale, impiegato in numerosissime funzioni vitali del nostro corpo, è fondamentale.

Per una miglior vita sessuale il consiglio è di assumere una bustina da 3 gr di Magnesio Marino al pomeriggio e lontano dai pasti. Già dopo le prime quattro settimane di assunzione si potranno riscontrare i sui imparagonabili benefici.





INFORMAZIONI: