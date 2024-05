Enrico Mentana riceve il Tapiro d'Oro con un pannolone? La sua risposta sorprendente a Striscia la Notizia

MILANO - Questa sera a Striscia la Notizia, Enrico Mentana ha sorpreso tutti rifiutando un Tapiro d'Oro che Valerio Staffelli voleva consegnargli con un pannolone. Il direttore del Tg La7 è stato accusato da Lilli Gruber di "incontinenza" per averle ceduto la linea molto in ritardo lunedì sera.La reazione di Mentana è stata inaspettata: "Non me lo merito, c’è un optional di troppo che sarebbe più adatto ad altri", ha risposto ironicamente. Poi ha scherzato sulle implicazioni della presunta incontinenza: "Sarebbe difficile fare maratone tv di venti ore se fossi incontinente".Rispondendo al comunicato diffuso da La7 questa mattina, Mentana ha commentato: "Era stringato, come sono stringato io. E va bene così: stringato è il contrario di incontinente". Ma Staffelli non ha perso l'occasione di chiedere se Mentana stesse trattando un passaggio al canale Nove. La risposta di Mentana ha sorpreso ancora di più: "Forse il salto lo faccio di due canali più in basso e sono ca**i vostri…"Con questo Tapiro d'Oro, Enrico Mentana arriva a quota quattro in carriera. Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la Notizia su Canale 5, alle ore 20:35.