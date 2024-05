Arriva il nuovo Yogurt Vipiteno 0,1% caramello: la bontà dello yogurt magro al gusto classico e avvolgente del caramello

Photo credits: fonte Studio Monika Carbonari

Con solo lo 0,1% di grassi, il nuovo Yogurt magro al caramello è perfetto per chi segue un regime alimentare ipocalorico o desidera semplicemente un prodotto leggero e salutare. Il suo sapore delicato e avvolgente, che richiama i sapori più innovativi e amati del momento, conquista il palato fin dal primo cucchiaino, rendendo ogni istante della giornata un'occasione per concedersi un piacere senza sensi di colpa.





La cremosa consistenza dello yogurt si sposa perfettamente con il sapore morbido e caramellato, per una vera e propria coccola per il palato.





Oltre al nuovo gusto caramello, lo Yogurt magro 0,1% di Latteria Vipiteno è disponibile anche nei gusti bianco, vaniglia, frutti di bosco, fragola, caffè, mirtillo e arancia/carota/zenzero. Una varietà di proposte che permette di soddisfare ogni palato e desiderio, offrendo un'esperienza di gusto sempre appagante e al tempo stesso salutare.





Confezionato in pratici vasetti da 125g x 2, lo Yogurt magro 0,1% è ideale per una colazione golosa, una pausa sfiziosa in ufficio o come alternativa al dessert dopo i pasti.





Inoltre, lo Yogurt magro 0,1% di Latteria Vipiteno è senza glutine e senza OGM, garantendo un prodotto sicuro e adatto a tutti i consumatori.