Arrestato in Spagna il fuggitivo Gutuman, coinvolto nell'operazione "Perseverant"

PAMPLONA, SPAGNA - Sebastian Ionut Gutuman è stato arrestato a Pamplona, in Spagna, dopo essere sfuggito all'operazione "Perseverant" condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria lo scorso 29 febbraio. Gutuman era riuscito a trovare rifugio nella città spagnola, ma non era riuscito a sfuggire all'attenzione delle forze dell'ordine.L'operazione "Perseverant" era stata avviata in seguito alla denuncia del padre di una giovane coinvolta nell'uso di sostanze stupefacenti. Le indagini dei Carabinieri avevano portato alla luce un mercato di droga attivo nella Piana di Gioia Tauro, con base a Taurianova e ramificazioni in altre città della regione.Gutuman, convinto di essere al sicuro in Spagna, conduceva una vita normale con la sua famiglia, ignaro del fatto che le forze dell'ordine lo stavano ancora monitorando. Grazie alla collaborazione internazionale, i Carabinieri hanno ottenuto il Mandato di Arresto Europeo per Gutuman, che è stato così catturato e riportato in Italia.Con questo arresto, tutti gli indagati dell'operazione "Perseverant" colpiti da provvedimenti restrittivi sono stati assicurati alla giustizia. Il procedimento è ancora in fase di indagini e l'effettiva responsabilità di Gutuman sarà valutata nel corso del processo.Non è escluso che possano esserci ulteriori sviluppi investigativi e probatori in favore o contro Gutuman nel corso delle indagini.