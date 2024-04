Usa, terremoto magnitudo 4.8 a New York

È stato riportato un terremoto con una magnitudo di 4.8, rilevato dall'Istituto Geofisico Americano (USGS) nello stato del New Jersey, a una profondità di circa 5 chilometri. Le conseguenti scosse sono state percepite anche nella città di New York. Il sindaco Eric Adams è stato prontamente informato, e non sono stati segnalati danni significativi, sebbene le autorità stiano ancora valutando l'entità dell'impatto. I residenti hanno descritto forti tremori che hanno agitato mobili e pavimenti.Le autorità dell'aviazione americane hanno adottato precauzioni temporanee, sospendendo le operazioni negli aeroporti di John Fitzgerald Kennedy di New York e Newark nel New Jersey, al fine di effettuare controlli di sicurezza e valutare eventuali danni causati dal sisma.Il presidente Joe Biden è stato informato dell'evento e ha chiesto al suo staff di rimanere in contatto con le autorità locali per monitorare la situazione. Questo è stato confermato dalla portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.L'effetto del terremoto è stato avvertito anche al Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite a midtown Manhattan, interrompendo temporaneamente i lavori del Consiglio di Sicurezza, che si trovava riunito per discutere la situazione a Gaza. Tuttavia, dopo alcuni secondi, le attività sono riprese. La scossa è stata anche sentita nelle città di Philadelphia e Boston.