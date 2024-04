USA, dall'oblo vedono il motore che si scoperchia durante il decollo

Dopo un breve consulto i piloti, hanno seguito la procedura e sono immediatamente tornati all'aeroporto dove l'aereo è decollato. Il motore ha continuato a funzionare normalmente e l'aereo è atterrato in sicurezza. Il pezzo caduto era stato nel frattempo ritrovato nei pressi della pista di rullaggio dell'aeroporto. Secondo quanto comunicato dalla FAA, i passeggeri e l'equipaggio del volo Southwest diretto all'aeroporto William P. Hobby di Houston è tornato sano e salvo al gate di Denver senza essere mai stati in pericolo.





Di parere diverso Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” secondo cui guidare un aereo senza coperchio al motore non è una procedura usuale. Un danno di questo genere potrebbe anche obbligare i piloti a un atterraggio di emergenza. Sull'incidente indaga la Federal Aviation Administration. Per valutare esattamente cosa è accaduto, infatti, sarà necessario aspettare l'esito dei controlli, affidati all'Ufficio federale per le verifiche degli incidenti aerei e ai tecnici della Southwest Airlines. E' evidente, commenta che ci sono troppi incidenti sfiorati anche a causa delle omessa revisione degli aeromobili.





Un Boeing 737-800 della Southwest Airlines Co., una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti e la più grande compagnia aerea low-cost del mondo che ha sede a Dallas, in Texas, ha perso domenica mattina, 7 aprile, un pezzo della copertura del motore destro in fase di decollo dall'aeroporto di Denver, la capitale del Colorado negli Stati Uniti. La copertura del motore cadendo ha anche colpito un lembo dell'ala. A bordo del velivolo, 166 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio, che si sono accorti subito dell'incidente.