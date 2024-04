Ucraina: Orban avverte sull'imminente invio di truppe occidentali

Il premier ungherese Viktor Orban ha lanciato un avvertimento sul rischio imminente di un intervento militare occidentale in Ucraina, delineando un futuro incerto per l'Europa. Attraverso un post sul suo account Facebook, Orban ha espresso preoccupazione per l'escalation della situazione in Ucraina, sottolineando che un coinvolgimento militare potrebbe trascinare l'intera regione in un vortice di guerra. Ha inoltre criticato le azioni di Bruxelles, avvertendo che "giocare col fuoco" potrebbe avere conseguenze devastanti per tutti.Nel frattempo, negli Stati Uniti, la Camera dei Rappresentanti ha votato a favore di un pacchetto di aiuti da 60,8 miliardi di dollari destinato all'Ucraina. Questo voto rappresenta un significativo sostegno bipartisan all'Ucraina in un momento di crescente tensione e conflitto nella regione.Inoltre, il movimento paramilitare filo-ucraino Atesh ha annunciato di aver attaccato Sebastopoli, città strategicamente importante situata nella Crimea controllata dalla Russia. Secondo il presidente della Marina ucraina, il capitano Dmitry Pletenchuk, la nave d'appoggio russa per la flotta del Mar Nero "Kommuna" è stata incendiata dalle forze navali ucraine.