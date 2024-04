Ucraina: appello Ue per maggiori munizioni e difesa aerea

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha ribadito l'urgente necessità di fornire all'Ucraina un sostegno concreto sotto forma di munizioni e capacità di difesa aerea durante una recente riunione dei leader europei a Bruxelles."L'Ucraina non ha bisogno di parole, ma di più munizioni e difesa aerea", ha sottolineato Michel, aggiungendo che la questione è stata oggetto di una discussione approfondita tra gli Stati membri dell'UE. Ha inoltre assicurato che una risposta concreta è in fase di elaborazione e che verrà fornita nei prossimi giorni e settimane, piuttosto che nei mesi a venire. Michel ha enfatizzato il massimo impegno di tutti gli attori coinvolti nell'affrontare la situazione in Ucraina.Durante la riunione, i leader europei hanno anche affrontato la questione della presunta rete di influenze, recentemente scoperta dall'intelligence ceca e belga e presumibilmente finanziata dal Cremlino, che coinvolgerebbe alcuni eurodeputati. Michel ha definito il dibattito "necessario" e ha sottolineato l'importanza di garantire un adeguato monitoraggio della situazione. Ha sottolineato la necessità di una maggiore vigilanza e cooperazione tra le istituzioni europee e le autorità nazionali per contrastare eventuali minacce esterne.Il presidente del Consiglio europeo ha concluso affermando che è fondamentale agire con prontezza ed efficacia in questo campo, dimostrando che l'UE non è ingenua riguardo alle minacce alla sua sicurezza e integrità.