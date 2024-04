Truffe online: 7 misure cautelari eseguite dai carabinieri

In totale, sono stati contestati loro 23 episodi di truffa. Questi individui avrebbero venduto autoveicoli con il contachilometri alterato per ridurre in modo significativo la percorrenza effettiva della vettura. Tale pratica era finalizzata a ingannare l'acquirente finale, attirato dagli annunci vantaggiosi pubblicati su diverse piattaforme online.

LODI - Nelle località di Padenghe sul Garda (BS) e Montichiari (BS), i Carabinieri della Compagnia di Codogno (LO), supportati dai militari delle Compagnie di Salò e Desenzano del Garda, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali in carcere e reali (sequestro preventivo di veicoli). Queste misure sono state emesse dal GIP di Brescia su richiesta della locale Procura nei confronti di 7 individui sospettati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe.Contestualmente, sono stati eseguiti decreti di perquisizione personale e locale, oltre a decreti di sequestro preventivo per numerosi autoveicoli posseduti dagli indagati.L'indagine condotta dai militari della Stazione CC di Guardamiglio (LO) con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Codogno, ha rivelato che i soggetti coinvolti avrebbero commesso una serie di truffe tra gennaio 2021 e maggio 2022.