Tragedia a Vieste: 19enne muore in incidente stradale, 16enne ricoverata in gravi condizioni

VIESTE - Una tragedia ha colpito la comunità di Vieste nella notte precedente, quando un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la SP52, in località Defensola. Il giovane, alla guida dell'auto, è finito fuori strada e si è schiantato contro un muretto, perdendo la vita sul colpo.Nell'auto c'era anche una ragazza di 16 anni, che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di San Giovanni Rotondo in gravi condizioni, presentando diverse fratture. Il trasporto è stato effettuato tramite elisoccorso per garantire un intervento tempestivo e adeguato.La notizia ha scosso la città costiera, lasciando sgomento e dolore nei familiari e amici delle vittime. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno operato per estrarre le vittime dall'auto e prestare soccorso immediato.Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite dalle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini del caso per comprendere le dinamiche dell'evento e accertare eventuali responsabilità.La comunità locale è profondamente scossa da questo dramma, e si stringe attorno alle famiglie colpite dalla tragedia, offrendo il proprio sostegno e le proprie condoglianze in questo momento di grande dolore e smarrimento.